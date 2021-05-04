محافظ القاهرة: مصادرة 1200 شيشة من شارع عباس العقاد وغلق 10 مقاهٍ

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة ستطبق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حرصًا على صحة المواطنين.



وأضاف محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على المقاهى لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء ومنع الشيشة، مشددًا على أصحاب المقاهى بالإلتزام لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية والغلق.



ووجه محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بتكثيف حملات متابعة التزام المقاهى بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الدولة الخاصة بالمواعيد الصيفية.



وطالب محافظ القاهرة، المواطنين بالالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين.



وتنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة قامت الأجهزة التنفيذية للمنطقة الشرقية وحى شرق مدينة نصر بحملة مسائية على المقاهى بشوارع عباس العقاد وأنور المفتى وحى السفارات أسفرت عن مصادرة حوالى ١٢٠٠ شيشة وفتح الممر المؤدى من شارع عباس العقاد إلى أنور المفتى.

وتم تحرير محاضر إدارة بدون ترخيص وغلق ١٠ مقاهٍ وإحالة المخالفين إلى النيابة لعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية وجارى الاستمرار فى الحملات.

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