عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أميرة رضا تشدو بأغانى كبار نجوم الطرب في ختام "هل هلالك"

صدى البلد

 

اختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات برنامج "هل هلالك" بنسخته الخامسة، أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وأحيت الفنانة " أميرة رضا" حفل الختام بباقة متنوعة من أشهر أغانى كبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى .

 

حيث تغنت الفنانة " أميرة رضا" بأشهر أغانى فنان الشعب سيد درويش، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والموسيقار محمد فوزى، والفنانة شادية، والفنان عبد الحليم حافظ، والفنانة فيروز، منها " طير بينا ياقلبى، ياحبيبى عود لى تانى، ياورد على فل وياسمين، سالمة ياسلامة، الحلوة دة قامت تعجن من الفجرية، إن راح منك ياعين، شغلونى، الفن، شايف البحر شو كبير" واختتمت الحفل بأغنية تعيشى يابلدى  .

 

وعرض فى بداية الليلة، آخر ليالى مشاركة البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

 

وودع جمهور هل هلالك من الأطفال ركن الطفل وورشه الفنية، التى أقيمت تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، طوال فترة البرنامج وكانت ورشة اليوم حول كيفية عمل باقة من الورود، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور .

WhatsApp Image 2021-05-04 at 2.38.41 AM (2)
WhatsApp Image 2021-05-04 at 2.38.41 AM (2)
WhatsApp Image 2021-05-04 at 2.38.41 AM (1)
WhatsApp Image 2021-05-04 at 2.38.41 AM (1)
WhatsApp Image 2021-05-04 at 2.38.41 AM
WhatsApp Image 2021-05-04 at 2.38.41 AM
WhatsApp Image 2021-05-04 at 2.38.40 AM (1)
WhatsApp Image 2021-05-04 at 2.38.40 AM (1)
WhatsApp Image 2021-05-04 at 2.38.39 AM (2)
WhatsApp Image 2021-05-04 at 2.38.39 AM (2)
WhatsApp Image 2021-05-04 at 2.38.40 AM
WhatsApp Image 2021-05-04 at 2.38.40 AM
WhatsApp Image 2021-05-04 at 2.38.39 AM (1)
WhatsApp Image 2021-05-04 at 2.38.39 AM (1)
WhatsApp Image 2021-05-04 at 2.38.39 AM
WhatsApp Image 2021-05-04 at 2.38.39 AM

ترشيحاتنا

موعد ليلة القدر 2021 .. عليك تحريها في هذه الأيام

عرض سيارات بونتياك الكلاسيكية النادرة في مزاد بأمريكا .. صور

"كاف" يدرس تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

دعاء ليلة القدر يمحو كل ذنوبك .. وكأنك لم تفعلها

لمزارعي فول الصويا.. تعرف على أهم التوصيات الواجب اتباعها خلال مايو

قبل ما تشتريه .. اعرف تكلفة إصلاح آيباد M1 iPad Pro الجديد من آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

الأهلي يتعاقد مع البرتغالي ماريو بالما مديرا فنيًا لـ رجال السلة

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

بعد هزيمة الأهلي .. أحمد موسى يسخر من محمد الشناوي: أثرت عليه وعلى تركيزه

أنا غير محجبة.. فهل يقبل الله صلاتي وصيامي؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

شاهد.. رضيعة تطير في الهواء وتقع في مياه المحيط بعد حادث مروري

بحجم ملعب كرة قدم.. شاهد تحليق أكبر طائرة في العالم لأول مرة

فيديو

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ