مستوى التحكيم متواضع .. شوبير يعلق على هزيمة الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير على هزيمة النادى الأهلي من غزل المحلة ونشر تدوينة من خلال حسابة الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” .

وكتب شوبير “ ‏بصرف النظر عن مستوى التحكيم المتواضع جداً وأيضاً إرهاق لاعبي الاهلي الشديد، لابد من الاعتراف بسوء حالة معظم لاعبي الأهلي وطريقة إدارة المباريات ”.

انتهت مباراة الأهلي ومنافسه غزل المحلة بفوز الأخير بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

هدف فوز المحلة جاء في الدقيقة 35 عن طريق لاعبه أشرف سيد من تصوبية صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا يرتقي فريق غزل المحلة إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

فيما يظل الأهلي في المركز الثاني بـ37 نقطة، ولم يستغل تعثر الزمالك المتصدر الذي تعادل أمس مع بيراميدز.