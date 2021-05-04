نائب محافظ القاهرة: إزالة المبانى المتعارضة مع محور مسطرد في هذا التوقيت

أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية استمرار متابعة أعمال اللجان المشكلة لحصر وجمع مستندات الملكية للعقارات المتعارضة مع محور مسطرد.

وأكد صابر في تصريحات خاصة لصدى البلد إنه سيتم بدء أعمال الإزالة بعد الانتهاء من صرف التعويضات المقررة .

وتابع أنه سيتم الإعلان عن عدد العقارات التى سيتم إزالتها والأسر التي سيتم تعويضها بمجرد انتهاء أعمال لجان الحصر.

وتعمل الدولة على خلق شرايين جديدة لفك التكدسات المرورية واختصار زمن التنقل من وإلى القاهرة أو داخلها في دقائق معدودة بدلا من ساعاتومن أبرز تلك المحاور التي يجرى العمل فيها مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة.

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرز المعلومات عن المشروع الجديد :

1- طريق حر بدون تقاطعات يعني هيتعمل كباري فوق كل التقاطعات اللي هتقابله

2- بعرض ٨ حارة مرورية لكل اتجاه

3- يربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بعين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق ابراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي

4- المحور الجديد يبدأ في مسطرد بميدان الرنين وينتهي حتى كوبري عين شمس

5- يضم إزالة كوبري عين شمس المعدني واستبداله بكوبري خرساني، طوله 650 مترا، وعرضه 21 مترا، حتى شارع العشرين.

6- يربط منطقة مسطرد عن طريق تقاطعه مع شارع الحرية حتى محور الفريق عرابي مرورا بطريق مسطرد القديم وشارع التروللي وشارع ٦ اكتوبر لحد ما يوصلك إلى الدائري وطريق بلبيس الصحراوي

7-يتم تطوير وتوسعة كل شوارع المنطقة مثل ٦ أكتوبر والتروللي والفيروز بعين شمس وغيرهم

8- بالنسبة لخط السكة الحديد بعين شمس سيتم ازالته لان بدايته أصبحت من محطة عدلي منصور وسيتم استغلال المساحة في توسعة الشارع وسيتم إزالة كل مخالفات البناء والتعدي علي الطرق العامة فورًا

9- المحور سيجعلك تتنقل بكل سهولة بين منطقة عين شمس والمرج و مسطرد و الاميرية

10 - ستصل لمحور شبرا بنها الحر من قلب هذه المناطق في دقائق معدودة لأنه يربطك بمحور العصار الجديد

11 - تسكين المواطنين بالمناطق العشوائية في نطاق المشروع بوحدات سكنية لائقة

12-ليس المحور الوحيد الذي سيتم تنفيذه في المنطقة ولكن سيتم إنشاء محاور (مسطرد-الزكاة) و(الجراج) الفترة القادمة.