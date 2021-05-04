حملات توعوية مكثفة لمرضي الكلي بالشرقية عن أهمية التغذية الصحية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين، والمرضي بالأقسام الطبية بمستشفيات الصحة بالمحافظة، بما يساهم في الحفاظ علي صحتهم وسلامتهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت فرق الثقافة الصحية وفرق التواصل المجتمعي بالإدارات الصحية بالمحافظة، بتنفيذ العديد من الحملات والندوات التوعوية لمرضي الغسيل الكلوي داخل وحدات الكلى الصناعي، والبالغ عددهم ٣٥ وحدة تابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأضاف "مسعود" انه تم تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية متنوعة، في ١٩ إدارة صحية بالمحافظة، لمرضي الغسيل الكلوي بوحدات الكلي الصناعي أثناء تلقيهم جلسات الغسيل الكلوي، تم خلالها التأكيد علي أهمية التغذية الصحية السليمة، وتقديم الإرشادات الصحية والتوعية لهم، والتأكيد علي أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، والتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب إنتشارها، والتأكيد علي أهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، لحمايتهم من هذا الوباء العالمي، ومؤكدين علي أهمية التباعد الإجتماعي وضرورة إستخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات في أماكن التجمعات لتجنب العدوي أو الإصابة منها، كما تم التأكيد علي أهمية النظافة العامة والشخصية، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع الفرق الصحية والمشاركين في هذا العمل، لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة.