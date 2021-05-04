مصدر بـ السد القطري: لم نحسم أمر تجديد التعاقد مع تشافي

كشف مصدر بنادي السد القطري، حقيقة رحيل تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، بنهاية الموسم الجاري.

كانت تقارير صحفية قطرية، أفادت، خلال الساعات الماضية، بأن مجلس إدارة السد، استقر على عدم تجديد عقد تشافي مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر لـ “ صدى البلد”، إن هذا الأمر لم يناقش إطلاقا، خاصة وأن الفريق يركز حاليا على مواجهة العربي، في نصف نهائي كأس الأمير.

ويستعد السد لمواجهة العربي، الأحد المقبل، في ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من مسابقة كأس أمير قطر.

وقاد تشافي السد للتويج بلقب الدوري القطري 2020 - 2021، بدون هزيمة واحدة.

يذكر أن تقارير صفحية إسبانية، أكدت مؤخرا أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني ينوى تعيين تشافي مديرا فنيا للبلوجران، بداية من الموسم المقبل، حال فشل رونالد كومان في قيادة البلوجرانا، للتتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة.