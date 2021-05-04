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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يعلن وصول ٥٢ عربة ركاب سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية

العربات الجديدة
العربات الجديدة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة   تضم ٥٢ عربة إلى ميناء الإسكندرية ، وذلك ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة ، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

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وأشار وزير النقل إلى أن العربات الــ ٥٢ التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن الى ٣٥٣ عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد ، مشيرا إلى أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة ، وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

واضاف أن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لافتا إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل. و أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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وأشار وزير النقل ان تدعيم أسطول الوحدات المتحركة هو احد العناصر الخمسة التي ارتكزت عليها  الخطة شاملة للنهوض وتطوير  مرفق السكة الحديد الجاري تنفيذها والتي تشمل ( الوحدات المتحركه( العربات والجرارات )، والسكه( القضبان – المحطات – المزلقانات ) بالاضافه الى تحديث نظم الاشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان  والتطوير الشامل  للورش وامدادها بكافة المعدت الحديثة وكذلك  تدريب وتثقيف العنصر البشري.
 

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وزير النقل كامل الوزير عربات السكك الحديدية تطوير السكة الحديد السكة الحديد

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