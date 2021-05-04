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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حارس الزمالك ضحية مقلب رامز عقله طار .. اليوم

رامز عقلة طار
رامز عقلة طار

يحل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك ضيف مقلب رامز عقله طار، مع رامز جلال في حلقة اليوم من برنامجه الذي يعرض على شاشة MBC MASR. 

تفاصيل برنامج رامز علقه طار

ويستقبل ضيف برنامج رامز عقله طار في البداية حسن عسيري ويمارسان بعض الألعاب، التي يتدخل فيها رامز جلال بطريقته، ثم تستقبل الضيف المذيعة سارة مراد لتوجه له بعض الأسئلة قبل أن تتركه فريسة لمقلب رامز جلال.

ويتشوق الجمهور لمعرفة ضيف حلقة رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طار، حيث يعد من الأكثر بحثًا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة الضحية الجديدة لمقالب رامز من مشاهير الفن والإعلام والرياضة، وتذاع حلقاته في السادسة والنصف مساءا. 

ويتنكر رامز جلال، في برنامج رامز عقله طار ، في شخصية رجل هندي يركب مع الضيف الضحية إحدى الألعاب التي تقف على ارتفاع عالِ ويحدث بعض التخريب في اللعبة، ويضطر معها الضحية للقفز من على ارتفاع 13 مترا ليسقط في المياه من الخوف ليكتشف المقلب بعدها مباشرة.

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واستقبل رامز جلال في برنامج رامز عقله طار عددا من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد هنيدي، سمية الخشاب، أحمد سعد، دينا الشربيني، دينا محسن ويزو، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن توتا، إسلام إبراهيم، أحمد مالك، ريم مصطفى، معتصم النهار، حمو بيكا والراقصة لورديانا، رمضان صبحي،  محمد مجدي أفشة، طارق يحيى.

 

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