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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على ضحية رامز عقله طار اليوم

صدى البلد

تقع الفنانة جميلة عوض اليوم، الاثنين ضحية برنامج «رامز عقله طار»، والذي يستقطب ضيوف البرنامج لافتتاح مدينة ملاهي جديدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

 ويستقبل ضيف البرنامج في البداية حسن عسيري ويمارسان بعض الألعاب، التي يتدخل فيها رامز جلال بطريقته، ثم تستقبل الضيف المذيعة سارة مراد لتوجه له بعض الأسئلة قبل أن تتركه فريسة لمقلب رامز جلال.

 

ويتشوق الجمهور لمعرفة ضيف حلقة رامز جلال اليوم من برنامج «رامز عقله طار»، حيث يعد من الأكثر بحثًا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة الضحية الجديدة لمقالب رامز من مشاهير الفن والإعلام والرياضة.

 

ويتنكر رامز جلال، في برنامج «رامز عقله طار»، في شخصية رجل هندي يركب مع الضيف الضحية إحدى الألعاب التي تقف على ارتفاع عالِِ ويحدث بعض التخريب في اللعبة، ويضطر معها الضحية للقفز من على ارتفاع 13 مترا ليسقط في المياه من الخوف ليكتشف المقلب بعدها مباشرة.

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حمادة هلال بعد وقوعه ضحية ببرنامج رامز جلال: بحبك يا صاحبي

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إصابة ورعب.. أبرز ما جاء في مقلب رامز جلال مع حمادة هلال

واستقبل رامز جلال في برنامج «رامز عقله طار» عددا من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد هنيدي، سمية الخشاب، أحمد سعد، دينا الشربيني، دينا محسن ويزو، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن توتا، إسلام إبراهيم، أحمد مالك، ريم مصطفى، معتصم النهار، حمو بيكا والراقصة لورديانا، رمضان صبحي،  محمد مجدي أفشة، طارق يحيى.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

ويعرض برنامج «رامز عقله طار» على شاشة قناة mbc مصر بعد أذان المغرب مباشرة.

 

جميلة عوض رمضان صبحي سمية الخشاب mbc مصر المملكة العربية السعودية رامز جلال

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