تفاصيل جديدة فى اجتماع الجبلاية مع الأندية

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة، في اجتماع الجبلاية مع أندية الدوري.

وقال المصدر ذاته، إن الأندية وافقت على إنهاء الدوري فى شهر أغسطس المقبل.

وأضاف: أندية الدورى وافقت ايضا على اللعب في فترة أولمبياد طوكيو بدون اللاعبين المشاركين في البطولة الأوليمبية.

تابع: رئيس اتحاد الكرة تواصل مع مسؤولى النادى الأهلى وحصل على الموافقة بخوض المباريات بدون اللاعبين المشاركة فى الاولمبياد رغم غياب مندوبى القلعة الحمراء عن الاجتماع.

أشار إلى أن اتحاد الكرة تواصل أيضا مع مسؤولى الزمالك للحصول على الموافقة بطرح إقامة المباريات خلال فترة أولمبياد طوكيو بدون اللاعبين المشاركين في البطولة الأوليمبية فى ظل غياب مسؤوليه عن الاجتماع.