150 من خبراء منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يبحثون أمن تكنولوجيا المعلومات

اتفق 150 من الخبراء المشاركين في مؤتمر الأمن السيبراني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على مستوى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على أن التكنولوجيا أدت إلى ترابط المجتمع الدولي وأن هناك حاجة إلى بناء الثقة لضمان فضاء إلكتروني مفتوح وآمن.



جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمن السيبراني الذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء عبر الإنترنت.



وقالت السفيرة أولريكا فونريد الممثلة الدائمة للسويد لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في كلمتها، إنه نظرًا للطبيعة العالمية للفضاء الإلكتروني يتجه الاهتمام بشكل متزايد إلى المنظمات متعددة الأطراف بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون الإوروبي من أجل العمل على تعزيز الحوار.



وأضافت أن مؤتمر الأمن السيبراني يتم تنظيمه بشكل سنوي على مستوى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ويعقد هذا العام تحت الرئاسة السويدية للمنظمة، مشيرة إلى أن المشاركين من صناع القرار والخبراء من الدول 57 الأعضاء فى المنظمة الأوروبية.



ولفتت السفيرة إلى أن المؤتمر سلط الضوء على الفرص والتحديات التي تطرحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منع نشوب النزاعات في الفضاء السيبراني وكيفية الحد من مخاطر الصراع الناشئة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



من جانبها، قالت ألينا كوبشينا منسقة إدارة التهديدات العابرة للحدود التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعبت دورا مؤثرا أثناء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الجميع يتطلع بشكل متزايد إلى المنظمات متعددة الأطراف لتسهيل الاستقرار والأمن في الفضاء الإلكتروني.