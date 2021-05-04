ريهام ايمن في احدث ظهور
بشعر كيرلي...ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت ريهام أيمن في الصورة بإطلالة صيفية و بشعر كيرلي مما اثار اعجاب متابعيها.
يذكر أن الفنانة ريهام أيمن ، تعافت من الإصابة بفيروس كورونا قبل أيام.
وكتبت ريهام أيمن عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير .. ادعولي".
واحتفلت ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا ، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.
ونشرت ريهام أيمن ، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى".
وأعلن شريف رمزي، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.
وغرّد شريف رمزي على "تويتر"، وكتب: "الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب"