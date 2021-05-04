بعد افتتاحها.. 10 معلومات لاتعرفها عن بحيرة البردويل

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل ، مضيفا أن بحيرة البردويل فيها افضل وأندر أنواع الأسماك ويتمتع انتاجها بسمعة متميزة محليا وعالميا .

ويرصد التقرير التالى أهم المعلومات عن بحيرة البردويل بسيناء .

تعد بحيرة البردويل ثاني أكبر بحيرات مصر بعد بحيرة المنزلة وقبل بحيرة البرلس حيث تبغ مساحتها ‏165‏ ألف فدان‏.

تقع بحيرة البردويل على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء.

يقطن في البحيرة أعداد ضخمة من طائري الخطاف الصغير، أو دغبز، والقطقاط أبو الرؤوس وتجمعاتهما كبيرة، مقارنةً بالمتواجد منهما بالعالم.

طولها حوالى 90 كيلو متر وعرضها حوالى 22 كيلو متر ، تغطى مساحة تقارب 700 كيلو متر مربع.

-البحيرة ضحلة ويصل عمقها إلى ثلاثة أمتار.

لم يطرأ عليها أي تغيير جغرافي منذ بداية القرن العشرين، وهي تحتفظ ببيئتها الطبيعية فهي من أنقي البحيرات العالمية حيث لم يدخلها أي نوع من أنواع التلوث الزراعي أو الصناعي

- يفصلها عن البحر المتوسط ممر رملى ضيق.

- فيها افضل وأندر أنواع الاسماك ويتمتع انتاجها بسمعة متميزة محليا وعالميا .

- هذا الموسم حقق أعلى إنتاجية منذ 20 عاما.