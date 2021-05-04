إنقاذ طفل رضيع ابتلع قشرة لب وعلقت فى القصبة الهوائية .. صور

عمره 10 شهور

نجح فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية بقيادة الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر بطب بنها فى إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 10 شهور ابتلع قشرة لب من الارض استقرت فى الشعب الهوائية منذ حوالى شهرين.

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واستقبلت المستشفى طفل يبلغ عمره 10 اشهر ، وتم إجراء الأشعات اللازمة وتبين اشتباه جسم غريب محشور في القصبة الهوائية وبعد المنظار تبين وجود قشرة لب محشورة فى القصبة الهوائية منذ أكتر من شهرين، والتى كانت تتسبب فى حالة شرق للطفل إلى جانب منعه من يأكل أو التنفس.



فيما ناشدت المستشفى أولياء الأمور بالحفاظ على أطفالهم فى هذا السن وهذا التوقيت الحرج، وعدم السماح للطفل بتناول أى شئ إلا بإشراف الأسرة وابعاد الألعاب التى يسهل بلع أى أجزاء منها من متناول الأطفال حفاظا على حياتهم.



من ناحية اخرى تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام وبدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بمدينة قها اعتبارا من اليوم 4 مايو 2021 ولمدة شهرين.



وأكد الهجان أن المحافظة شكلت لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من: السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية.



وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة، والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة.



وأوضح محافظ القليوبية أنه يتم البدء في تطبيق المنظومة على باقى المدن والأحياء طبقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج الرخص الجديدة بمدينة قها المختارة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفًا أنه سيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة



وأكد اللواء الهجان أنه تم البدء في تنفيذ مخطط تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها بعد اعتماد التصميمات الهندسية، حيث يتضمن المشروع إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.



وقال محافظ القليوبية إنه جار إعداد التصميمات الهندسية لإنشاء وتصميم نصب تذكاري للجندي المجهول بحديقة أتريب المجاورة لنادي السلام ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير شارع فريد ندا، والذي يشرف عليه جهاز تعمير القاهرة الكبرى وذلك في إطار مخطط تطوير وتجميل العاصمة بنها.



وأضاف أنه تم البدء فى أعمال التخطيط والتجميل لـ 4 ميادين منها ثلاثة ميادين داخل مدينة بنها هى ميادين وابور الثلج وكاميليا والمحطة والميدان الرابع هو ميدان العاشر بمدينة قليوب، حيث تمت مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين وأيضا تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية فى ميادين المحافظة.

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