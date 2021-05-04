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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لراغبي الدراسة في مصر.. اعرف إزاي تقدم في الجامعات المصرية وكيفية تمويل رحلتك الدراسية

المنح والبعثات
المنح والبعثات

 تحرص إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توفير سبل التقديم وجميع التسهيلات للطلاب راغبي الدراسة في مصر، لذا نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي : "عايز تعرف ازاي تقدم على طلب فيزا دراسة؟ ازاي تقدم في الجامعات المصرية؟ ايه الحد الأدنى للدرجات عشان تتقبل في جامعات مصر؟ ازاي تقدر توفر تمويل لرحلتك الدراسية في مصر؟". 

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وأشارت إلى أن كل إجابات هذه الأسئلة سيجدها الطلاب وجميع المعلومات علىمنصة ادرس في مصر.

 

بينما أعلنت ادارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن كل جامعة من الجامعات المصرية يكون بها التأشيرة الدراسية والإجراءات اللازمة للحصول عليها، ومن ثم أوضحت متطلبات الحصول على الفيزا والتي تختلف حسب جنسية المتقدم ومدة الدراسة الخاصة به، ولذلك تكون أفضل خطوة للتعرف على الإجراءات اللازمة هو التواصل مع السفارة المصرية في بلد الطالب. 

 

وأضافت الإدارة عبر صفحتها بموقع فيسبوك : "الطلاب بيقوموا بتعبئة طلب الحصول على تأشيرة الدخول لدى وزارة الشؤون الخارجية، ثم إرساله مرفقًا بالأوراق اللازمة في إحدى سفارات أو قنصليات مصر في بلد إقامتهم. 

 

وعليهم الاستفسار عن ضرورة الحصول على هذه التأشيرة قبل دخول مصر أو إمكانية الحصول عليها عند وصولهم المطار". 

 

وأوضحت أن الأوراق اللازمة لكل طالب كي يحصل على التأشيرة التعليمية هي كالتالي: 

- جواز سفر سارٍ لمدة 6 شهور على الأقل. 

- صورتان شخصيتان خلفية بيضاء. 

- طلب الحصول على التأشيرة والرسوم. - دليل وجود موارد مالية لدعم المتقدم خلال فترة إقامته في مصر. 

- دليل وجود تمويل لشراء تذاكر العودة إلى بلد الإقامة، أو وجود تذاكر العودة. 

- رسالة القبول الصادرة من المؤسسة التعليمية. 

- دليل طبي على خلو المتقدم من مرض الإيدز. 

- تقدروا تعرفوا أكتر عن التأشيرة الدراسية من خلال موقعنا.

 

وكان قد اعلن المجلس الأعلى للجامعات اسماء المرشحين لرئاسة 8 جامعات تم فتح باب الترشح لرئاستها وهى: "بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف". 

 

وأكد المجلس صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021 ، والمنشور بالجريدة الرسمية في السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.

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