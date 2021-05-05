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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كوفيد25 .. أحمد صلاح حسني يكشف سبب انعزاله عن العالم بعد انتحار حبيبته

صدى البلد

ظهر  الفنان أحمد صلاح حسني  خلال الحلقة الـ7 من مسلسل "كوفيد25"، مطالبًا صديقه الدكتور ياسين والذي يؤدي دوره "يوسف الشريف"، أن يهدئ من روعه في عملية البحث عن علاج للفيروس الجديد، الذي لم يتوصل أي شخص في العالم لعلاج له .

 


فيما يطلب ياسين " يوسف الشريف " من أحمد صلاح حسنى المساعدة عن طريق السوشيال ميديا، فيقص له قصته أنه تسبب فى موت حبيبته عندما كان يعمل فى أعمال مشبوهة فى السوشيال ميديا وبسبب ذلك تركته وذهبت لرجل آخر.

 


وبعدما اخترق حساباته على السوشيال ميديا اكتشف أنه يخونها فذهب على الفور ليخبرها ولكنها لم تعط له فرصة فقام بفضحه على كل المواقع فقامت هى بعدما بقتله وانتحرت.

 


ودارت الحلقة الـ7 من المسلسل في محاولة لحل لغز مقتل الدكتورة شروق، ومحاولة تأكيد أنه تم بفعل فاعل، و محاولة إيجاد حل للفيروس المنتشر.

 


مسلسل"كوفيد25"، من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وراندا البحيري، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

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