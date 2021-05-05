الصاروخ الذي أطلقته الصين يهدد كوكب الأرض.. موقع سقوطه مجهول| شاهد

عرضت قناة العربية فيديو، لـ صاروخ صيني خرج عن السيطرة، بعد إطلاقه، وخروجه من الغلاف الجوي، حيث أصبح يمثل خطرا على كوكب الأرض؛ وهذا لأنه بمجرد دخوله إلى الغلاف الجوي؛ ستسقط بعض أجزائه وتشكل خطرا على سكان الكرة الأرضية.



وأضاف الفيديو أن هذه الأجزاء التي ستتساقط على مكان، لا يمكن تحديده، بسرعة رهيبة قد يسبب كارثة خصوصا إذا وقعت هذه الأجزاء على أي منطقة سكنية.



وأوضح الفيديو أن الجسم الصاروخي يزن نحو 21 طنا بطول 30 مترا، بينما يبلغ عرضه 4 أمتار، وقد تنجو بعض أجزائه من الاحتراق عقب اختراق الغلاف الجوي.

