أول تعليق من جوارديولا بعد تأهل مان سيتي إلى نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق مان سيتي إلى نهائي “التشامبيونزليج” بعد تخطي باريس سان جيرمان بثنائية في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

وبذلك يصعد السيتي للنهائي ويواجه الفائز من مجموع مباراتي تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في إسطنبول آخر الشهر الجاري.

وقال جوارديولا في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: “علينا الفوز بالدوري ولدينا أسبوعين أو ثلاثة للاستعداد للنهائي، باريس اليوم وضع عدة لاعبين في خط الوسط وعانينا كثيراً في الشوط الأول من الضغط العالي، وأجرينا بعض التبديلات وفي الشوط الثاني استعدنا الكرات بشكل أفضل، وتحسنت طريقة اللعب”.

وتابع بيب: “الفوز بنتيجة 4-1 ضد فريق فاز على برشلونة وبايرن ميونخ يعني لنا الكثير، إنه فريق اعتاد على الفوز بالدوري كل عام، باريس فريق بني للفوز وقاتلوا حتى النهاية”.

وواصل جوارديولا حديثه ” الناس تظن أن الوصول لهذه المرحلة في دوري الابطال شيء سهل، لكنه الآن يعطي معنى لما قدمناه في آخر 4 أو 5 سنوات، دوري الأبطال قد يدير لكل ظهره وتخرج بسبب تفاصيل صغيرة”.