عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أول رسالة ماجستير تناقش تطبيق النانو تكنولوجي في طب الأسنان بجامعة كفرالشيخ

الباحث براء ماجد
الباحث براء ماجد القمري

شهدت كلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ، مناقشة أول رسالة ماجستير، حول تطبيق علم النانو تكنولوجي في طب الأسنان، والمقدمة من طبيب الأسنان براء ماجد القمري، والتي جاءت تحت عنوان " تصنيع وتقييم راتينجات أسمنتية نانوية جديدة لاستعادة كسور الأسنان الممزقة للكسر التاجي غير المعقد أو القواطع الدائمة: دراسة في المختبر".


وقال الباحث براء القمري، إن هذه الرسالة تهتم بتطبيق النانوتكنولوجى فى طب الأسنان والتى تعتبر من التوجهات العلمية الحديثة، مشيرًا إلى أنه تم تحضير جسيمات نانوية ثم مزجها مع مادة بوليمرية راتنجية لاصقة تستخدم فى علاج الأسنان لتصنيع  نانوكومبوست جديد من راتينجات أسمنتية بهدف استخدامها لأول مرة لاستعادة كسور الأسنان الممزقة للكسر التاجي غير المعقد للقواطع الأمامية للأسنان. 
 

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

الدكتور للديكور.. حكاية عبد الرحمن من طب الأسنان لتصميم المطابخ

وأوضح الباحث، أنه قد أجريت العديد من الاختبارات الميكانيكية والفيزيائية للنانوكومبوست الجديد باستخدام أحدث التقنيات العلمية قبل وبعد الإضافة، لافتًا إلى أن النتائج تشير إلى تحسين معظم الخصائص الميكانيكية والفيزيائية والضوئية  للمادة البوليمر  الراتنجية اللاصقة بعد إضافة المادة النانوية لها.
 

وأوضح الدكتور براء القمري، أنه تم تحديد أفضل تركيز من المادة النانوية المضافة يعطى أفضل تحسين للخصائص، مضيفًا " وقد اتضح من الدراسات البيولوجية أن هذة المادة الجديدة متوافقة من الناحية البيولوجية علاوة على عدم سمية أو ضرر هذه المادة ".


وضمت لجنة الحكم و المناقشة على هذه الرسالة، كلاً من الدكتور طلعت محمد بلتاجي، أستاذ طب أسنان الأطفال كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ، "مشرفًا ورئيسًا"، والدكتورة نجوي عبد الهادي غنيم، أستاذ طب أسنان الأطفال كلية طب الأسنان جامعة طنطا "مناقشًا خارجيًا"، والدكتور عبد المطلب مسعد رمضان، أستاذ الكيمياء غير العضوية والحيوية كلية العلوم جامعة كفر الشيخ "مناقشًا داخليًا".

كما ضمت لجنة الإشراف على الرسالة - أيضًا –  كلاً من الدكتور علاء محمد البرادي، مدرس علوم النانو معهد علوم وتكنولوجيا النانو جامعة كفر الشيخ، والدكتورة سارة عبد الحميد عبد الجابر، مدرس علوم النانو معهد علوم وتكنولوجيا النانو جامعة كفر الشيخ.

1c56f753-7f8c-4d2a-8ad8-5c41fae64682
1c56f753-7f8c-4d2a-8ad8-5c41fae64682
31ce1b40-0410-4b09-9a39-d99a0c760c43
31ce1b40-0410-4b09-9a39-d99a0c760c43
fd0008f5-dbd8-4a27-bae3-cac06ba4feec
fd0008f5-dbd8-4a27-bae3-cac06ba4feec
f0df32b9-dd53-413b-a545-5051c1756639
f0df32b9-dd53-413b-a545-5051c1756639
f23bb9c1-f552-4970-adc9-012d40ad17f6
f23bb9c1-f552-4970-adc9-012d40ad17f6
f7df842c-207f-4139-8feb-cee4bada6215
f7df842c-207f-4139-8feb-cee4bada6215
76c866b7-3b26-43d2-acd4-9f03f58a9984
76c866b7-3b26-43d2-acd4-9f03f58a9984
241e409e-8ef7-4a19-8473-f6b225b4535b
241e409e-8ef7-4a19-8473-f6b225b4535b
رئيس جامعة كفر الشيخ طب الأسنان رسالة ماجستير علم النانو تكنولوجي جامعة كفر الشيخ

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ ونائبه يوجهان بشرح أهمية اشتراطات البناء الجديدة للمواطنين

محافظ كفر الشيخ: توريد 95409 أطنان قمح للصوامع والشون.. صور

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتابعان تدريب فريق «الجو مكانية» على أحدث الأجهزة

محافظ كفر الشيخ يشيد بتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.. صور

غلق الحدائق والمتنزهات بكفر الشيخ وخلو الشواطئ من مرتاديها ..شاهد

تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية في كفر الشيخ

تطوير 10 مكاتب تموينية في كفر الشيخ

في مؤشر «RUR» الروسي.. جامعة كفرالشيخ السادس محليًا وضمن أفضل 800 عالميًا

ترشيحاتنا

هل على الشبكة الألماظ والذهب للزوجة زكاة؟ الإفتاء تجيب

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك

يهاجم الدماغ .. مرض غامض يضرب كندا والوضع خارج عن السيطرة

معنى "لخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك"؟ الإفتاء تجيب

مرسيدس S 500 4Matic تحصل على ترقيات جديدة أكثر قوة.. صور

بسعر غير متوقع.. إنفينيكس تعلن الموعد الرسمى لهاتفها الرائد Infinix Note 10 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

موعد نهاية كورونا ووفاة تفجع الوسط الفني .. خبير أبراج يتوقع الوضع في مصر خلال الأشهر القادمة

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

ولي العهد السعودي يتخذ قراراً عسكرياً جديداً

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

أقل مدة لإحياء ليلة القدر .. عبادتان في 5 دقائق تفوز بها بأجر ألف شهر

رسميا .. إيقاف سيد عبد الحفيظ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ