أول رسالة ماجستير تناقش تطبيق النانو تكنولوجي في طب الأسنان بجامعة كفرالشيخ

شهدت كلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ، مناقشة أول رسالة ماجستير، حول تطبيق علم النانو تكنولوجي في طب الأسنان، والمقدمة من طبيب الأسنان براء ماجد القمري، والتي جاءت تحت عنوان " تصنيع وتقييم راتينجات أسمنتية نانوية جديدة لاستعادة كسور الأسنان الممزقة للكسر التاجي غير المعقد أو القواطع الدائمة: دراسة في المختبر".



وقال الباحث براء القمري، إن هذه الرسالة تهتم بتطبيق النانوتكنولوجى فى طب الأسنان والتى تعتبر من التوجهات العلمية الحديثة، مشيرًا إلى أنه تم تحضير جسيمات نانوية ثم مزجها مع مادة بوليمرية راتنجية لاصقة تستخدم فى علاج الأسنان لتصنيع نانوكومبوست جديد من راتينجات أسمنتية بهدف استخدامها لأول مرة لاستعادة كسور الأسنان الممزقة للكسر التاجي غير المعقد للقواطع الأمامية للأسنان.



وأوضح الباحث، أنه قد أجريت العديد من الاختبارات الميكانيكية والفيزيائية للنانوكومبوست الجديد باستخدام أحدث التقنيات العلمية قبل وبعد الإضافة، لافتًا إلى أن النتائج تشير إلى تحسين معظم الخصائص الميكانيكية والفيزيائية والضوئية للمادة البوليمر الراتنجية اللاصقة بعد إضافة المادة النانوية لها.



وأوضح الدكتور براء القمري، أنه تم تحديد أفضل تركيز من المادة النانوية المضافة يعطى أفضل تحسين للخصائص، مضيفًا " وقد اتضح من الدراسات البيولوجية أن هذة المادة الجديدة متوافقة من الناحية البيولوجية علاوة على عدم سمية أو ضرر هذه المادة ".



وضمت لجنة الحكم و المناقشة على هذه الرسالة، كلاً من الدكتور طلعت محمد بلتاجي، أستاذ طب أسنان الأطفال كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ، "مشرفًا ورئيسًا"، والدكتورة نجوي عبد الهادي غنيم، أستاذ طب أسنان الأطفال كلية طب الأسنان جامعة طنطا "مناقشًا خارجيًا"، والدكتور عبد المطلب مسعد رمضان، أستاذ الكيمياء غير العضوية والحيوية كلية العلوم جامعة كفر الشيخ "مناقشًا داخليًا".

كما ضمت لجنة الإشراف على الرسالة - أيضًا – كلاً من الدكتور علاء محمد البرادي، مدرس علوم النانو معهد علوم وتكنولوجيا النانو جامعة كفر الشيخ، والدكتورة سارة عبد الحميد عبد الجابر، مدرس علوم النانو معهد علوم وتكنولوجيا النانو جامعة كفر الشيخ.

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