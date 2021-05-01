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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

هنأ الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، متمنيا لهم السعادة والتوفيق.


ووجه رئيس الجامعة التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة والقمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل مطرانية دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة بالبراري والمحلة الكبرى، داعيا الله عز وجل  استمرار الحب والتآخي بين جميع أطياف الشعب المصري الذي تربطه أواصر الأخوة والمودة، و أن  الشعب المصري في رباط إلى يوم الدين.


وأشار د. دسوقي إلى أن القيم النبيلة ينبغي استمرارها حتي يظل المصريون جميعا يدا واحدة، وصفا واحدا يعززون من تماسكهم وتعاونهم لنشر تلك القيم الإنسانية التي قدمتها مصر وحضارتها العريقة إلى الإنسانية.

 

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وأكد رئيس الجامعة أن شعب مصر نسيج واحد وشركاء في الوطن وأنه بالوحدة والترابط سيتحقق لمصر الخير والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  معربا عن تمنياته بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها الأمن والأمان.

رئيس جامعة كفر الشيخ الأنبا ماركوس الأخوة الأقباط عيد القيامه المجيد نسيج الوطن

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