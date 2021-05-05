موجز السوشيال: صلاح عبدالله يطلب الدعاء لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز .. وهنيدي يعلق على هدفي رياض محرز في شباك باريس

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالسوشيال ميديا على مدار الساعة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ربنا يحميك يابني ... هنيدى يعلق على تسجيل رياض محرز هدفين فى شباك باريس

ايه الجمدان ده يا عساف ... نسل الأغراب يتصدر ترند تويتر .. شاهد

زياد مالحقش يفرح مع نور .. محمود حجازى بصحبة مايان السيد من مسلسل حرب أهلية .. شاهد

صلاح عبدالله يطلب من متابعيه الدعاء لـ الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز .. شاهد