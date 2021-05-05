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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي رضوان يدعو بالشفاء لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

رامي رضوان
رامي رضوان

سأل الإعلامي رامي رضوان، متابعيه، بالدعاء للفنان الكبير سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، بالشفاء العاجل من فيروس كورونا، ونشر دعاء لهما عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
 


وكشف الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما إلى المستشفى.


وقال أشرف زكى لـ “صدى البلد”: إن الحالة الصحية للفنان سمير غانم بدأت تتحسن كثيرًا خاصة بعد نقله إلى المستشفى بسبب بعد الأزمات الصحية فى الكلى بينما تتحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز أيضا ونطلب الدعاء لهما وخروجهما من المستشفى فى وقت قريب.

 

وعلم “صدى البلد” أن النجمة دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا المستجد منذ نحو أسبوعين وكانت تخضع للعزل المنزلي إلا أن حالتها تدهورت منذ خمسة أيام، واضطرت للدخول لمستشفى العزل، كما أصيب النجم سمير غانم بالفيروس وتدهورت حالته ليضطر للدخول إلى مستشفى العزل.

دلال عبد العزيز سمير غانم رامي رضوان

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