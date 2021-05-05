عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كنا أجازة .. المحلة يكشف سبب غيابه عن اجتماع الجبلاية

الاهلي والمحلة
الاهلي والمحلة

كشف حسام عزو نائب رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة، أسباب غياب مندوب ناديه عن اجتماع اتحاد الكرة الذي عقد ظهر أمس الثلاثاء بمقر الجبلاية.

وقال عزو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "لشمس"، عبر برنامج "ملعب البلدوزر": "لم نحضر اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، لأن شركة غزل المحلة كانت إجازة ولم يصل لنا خطاب من الاتحاد".

وأضاف: "لم نعلم شيئًا عن الاجتماع إلا عن طريق الإنترنت، ولم يصل لنا شيء رسمي".

وواصل: "نادي غزل المحلة يفضل استمرار الدوري أثناء لعب المنتخب في أولمبياد طوكيو، لأن التوقف سيسبب ضررًا للمسابقة".

واستكمل: "نوافق على اللعب، رغم أن هناك لاعبين من المحلة سينضمان إلى المنتخب الأولمبي، وهما عبده يحيى وأحمد النادري ولكن لدينا البدائل في أي وقت".

وأردف: "فترة التوقف ستصل لمدة شهر، وسنكون مضطرين لعمل فترة إعداد من أول وجديد".

واختتم متحدثًا عن فوز فريقه على الأهلي: "انتصار هام وخاصًة على النادي الأهلي، أغلقنا صفحة المباراة، لأننا مقبلون على مباراة إنبي يوم الخميس المقبل".

المحلة اتحاد الكرة غزل المحلة المنتخب الأولمبي اولمبياد طوكيو

ترشيحاتنا

انسحاب أكبر معمرة في العالم من مسيرة الشعلة الأولمبية

محافظ القاهرة يتفقد منظومة التراخيص بحى مصر الجديدة

تشيلسي يصارع ريال مدريد على بطاقة نهائي دوري أبطال أوروبا.. الليلة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5/5/2021 بمحافظات مصر

لتتأكد من صحتها.. طريقة حساب فاتورة الكهرباء

إجتماع وعلم نفس.. بث مباشر لطلاب الثانوية العامة على منصة حصص مصر اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

الصاروخ الذي أطلقته الصين يهدد كوكب الأرض.. موقع سقوطه مجهول| شاهد

السعودية.. مجلس الوزراء يصدر قرارات عاجلة

الصاروخ الذي أطلقته الصين.. أبرز المعلومات عنه قبل سقوطه على كوكب الأرض

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

فيروس كورونا.. قرار عاجل من الهند لاحتواء الوضع المأساوي

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ