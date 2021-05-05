كنا أجازة .. المحلة يكشف سبب غيابه عن اجتماع الجبلاية

كشف حسام عزو نائب رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة، أسباب غياب مندوب ناديه عن اجتماع اتحاد الكرة الذي عقد ظهر أمس الثلاثاء بمقر الجبلاية.

وقال عزو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "لشمس"، عبر برنامج "ملعب البلدوزر": "لم نحضر اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، لأن شركة غزل المحلة كانت إجازة ولم يصل لنا خطاب من الاتحاد".

وأضاف: "لم نعلم شيئًا عن الاجتماع إلا عن طريق الإنترنت، ولم يصل لنا شيء رسمي".

وواصل: "نادي غزل المحلة يفضل استمرار الدوري أثناء لعب المنتخب في أولمبياد طوكيو، لأن التوقف سيسبب ضررًا للمسابقة".

واستكمل: "نوافق على اللعب، رغم أن هناك لاعبين من المحلة سينضمان إلى المنتخب الأولمبي، وهما عبده يحيى وأحمد النادري ولكن لدينا البدائل في أي وقت".

وأردف: "فترة التوقف ستصل لمدة شهر، وسنكون مضطرين لعمل فترة إعداد من أول وجديد".

واختتم متحدثًا عن فوز فريقه على الأهلي: "انتصار هام وخاصًة على النادي الأهلي، أغلقنا صفحة المباراة، لأننا مقبلون على مباراة إنبي يوم الخميس المقبل".