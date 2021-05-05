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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضد الكسر الحلقة 22 .. اتهام نيللي كريم بالسرقة

ضد الكسر
ضد الكسر

تطورات جديدة شهدتها الحلقة 22 من مسلسل ضد الكسر، للنجمة نيللى كريم، وتضمنت الأحداث عن طريق الفلاش باك ظهور نيللى كريم وهى فى بداية مشوارها، حيث كانت تعمل فى مكتبة، وكشفت أن صاحب المكتبة يتاجر فى العملة مع صلاح - مصطفى درويش.

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وخلال الحلقة حصل خلاف بين نيللى وصاحب المكتبة بسبب عجز فى الإيراد اليومى للمكتبة واتهمها بالسرقة، وكشفت أنها تعلم بأمر تجارة الدولارات الموجودة فى المخزن وهددته وطردها صاحب المكتبة، وبعدها ذهبت نيللى كريم - سلمى - لصلاح، مصطفى درويش وطلبت منه أن تعمل معه فى تجارة العملة وبالفعل وافق الأخير وبدأت رحلتها معه، وبعدها تم فضح صلاح وقبض عليه ودخل السجن وقبل دخوله بساعات أتى لمنزلها وأعطاها شنطة دولارات لتحتفظ بها، وبعد دخوله السجن قامت نيللى بسرقة الأموال.

وتأتى هذه الأحداث حينما كانت تروى نيللى - سلمى لشقيقتها ملك - تارا عماد، العلاقة التى كانت تربطها بصلاح - مصطفى درويش وسبب رفض العلاقة التى كانت بينه وبين شقيقتها.

 

أبطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

 

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.


برومو مسلسل ضد الكسر

وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم  خلال برومو المسلسل،  وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر


تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.


قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021
-cbc
– قناة دبي
– ألفا مسلسلات

ضد الكسر نيللي كريم مسلسل مسلسل ضد الكسر مصطفى درويش

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