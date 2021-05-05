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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منتدى المنظمات بالقومى للمرأة يناقش قضية "الفن وتغيير المجتمع"

صدى البلد

عقد منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر المنتدى ، وبمشاركة عضوات وأعضاء المنتدى ولجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس ،  لمناقشة قضية "الفن وتغيير المجتمع" ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

أشار الدكتور نبيل صموئيل إلى أهمية دور الفن فى تغيير المجتمع  وإحداث تغيير إيجابى فى أفكار وسلوكيات الأفراد، والعمل على تغيير الممارسات البالية ، كذلك بناء فكر نقدى وقبول التنوع والاختلاف.

كما عرض الدكتور نبيل صموئيل عمل جمعيات المنتدى فى مختلف القضايا التي تهم المرأة مثل مناهضة العنف ضد المرأة والتعليم والتمكين الاقتصادى والشمول المالى والفن والتنمية ، موضحاً ان كل فريق يقوم بعقد اجتماعات وأنشطة ويتم عرض نتائجها خلال المنتدى مما يعمل على زيادة الخبرات .

تضمن المنتدى جلستى عمل ، جاءت الأولى بعنوان "الفن والتغيير وتأثيره علي التنميه بالتركيز على قضايا المرأة" ، وشارك فيها كل من الأب  وليم سيدهم رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة العلمية والثقافية ( جزويت القاهرة) ، و الأستاذة هاله لطفي - المخرجه والمنتجه المصرية  ، وتم عرض أبرز الأعمال الفنيه في موضوع النقاش.

فيما جاءت الجلسة الثانية حول تجربة فرقة الورشه وأهمية فن المسرح في تعزيز ثقافة المجتمع ، وشارك فيها كل من الدكتور حسن الجريتلي المخرج المسرحي ومؤسس فرقة الورشة ، والمفكر الاستاذ مجدي عشم .

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