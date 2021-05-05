يحل ريال مدريد الإسباني ضيفا على نظيره تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، يإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

من المقرر، أن تقام مباراة تشيلسي وضيفه ريال مدريد في تمام التاسعة مساءً، على ملعب “ستامفورد بريدج”، وستذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق رؤوف خليف.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي في إسبانيا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الميرنجي.

ويتطلع كل منهما لخطف بطاقة التأهل للوصول إلى النهائي المنتظر الذي تستضيفه إسطنبول يوم 29 مايو المقبل.

تشيلسي



تشيلسي الذي توج بالبطولة للمرة الأولى والأخيرة في 2012، فلم يبلغ نصف النهائي منذ عام 2014، عندما أطاح به أتلتيكو مدريد.

ويشهد تشيلسي تطور في الأداء منذ أن تولى الألماني توماس توخيل تدريبه في يناير الماضي ولم يخسر معه سوى مباراتين، كما أطاح في ثمن نهائي التشامبيونز ليج بأتلتيكو مدريد ثم ببورتو في ربع النهائي.

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ريال مدريد



يخوض ريال مدريد، الذي أطاح في طريقه بأتالانتا من ثمن النهائي وليفربول من ربع النهائي، نصف النهائي الـ30 له بدوري أبطال أوروبا حيث سبق له الفوز بـ16 وخسارة 13.

ويغيب عن ريال مدريد كل من داني كارفاخال، ولوكاس فاسكيز، ورفائيل فاران، بينما عاد راموس وميندي اللذان تعافيا بشكل تام من إصابتيهما العضلية، ومن المتوقع مشاركتهما في اللقاء من البداية.

كما شهدت القائمة اسم فيدي فالفيردي بعدما ظهرت سلبية عينته وشفائه من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استدعاء البرازيلي مارسيلو الذي كان من الغير متوقع سفره مع البعثة نظرا لمشاركته في انتخابات جمعية مدريد (برلمان إقليم مدريد)،

قائمة ريال مدريد



حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوبي

خط الدفاع: ميليتاو - راموس- ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا - ميندي - ميجيل

خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - فالفيردي - أريباس - بلانكو

خط الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - ماريانو - رودريجو.

صافرة إيطالية



اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحكم الإيطالي، دانييلي أورساتو، لإدارة مباراة تشيلسي وضيفه ريال مدريد، اليوم، الأربعاء.

ويساعد أورساتو مواطناه، أليساندرو جيالاتيني وفابيانو بريتي، بينما سيكون الإيطالي ماسيميليانو إيراتي مسؤولا عن حكم الفيديو المساعد.