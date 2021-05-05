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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تذليل العقبات لاستكمال رصف طريق أبو الأخضر - العلاقمة - المانسترلي في الشرقية

اعمال رصف
اعمال رصف

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والنقل أعمال استكمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمة / المانسترلي بقطاعية الأول والثاني بطول 14 كم وبعرض 8 أمتار بكل اتجاه بنطاق مركزي الزقازيق وههيا والمقام بتكلفة مبدئية 150 مليون جنية للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بالمشروع , مشددا علي ضرورة تذليل العقبات امام تنفيذ المشروع لسرعه الانتهاء ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة علي المواطنين. 

     

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 45 مشروع بقطاع الطرق والنقل بنطاق المحافظة بطول 174.6 كم وبتكلفة مليار و712 ألف جنيه للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

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ومن جانبه أشار المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق إلي أنه تم التنسيق مع رئاسة مركزي الزقازيق وههيا والإدارة المركزية للموارد المائية والري لإزالة التعديات التي تعترض تنفيذ الأعمال بالطريق حيث تم إصدار قرار استيلاء مؤقت لمدة 3 سنوات لثلاث مواقع تعترض تنفيذ الاعمال بالطريق .

 

وكذلك إقامه حائط سائد لتوسعة الطريق بعد كوبري بني عامر لتمهيده لأعمال الازدواج لافتا الي أنه تم اعتماد مبلغ 100 مليون جنيه منهم 50 مليون لتنفيذ الأعمال التكميلي المتبقية بالطريق  من رصف وتخطيط ولوحات ارشادية وتحذيرية و حواجز اسمنتيه (نيو جيرسي) ، والـ 50 مليون الأخرى للمشاركة في انشاء كوبري علوي أعلي مزلقان الشبانات بالتعاون مع  وزارة النقل وذلك لتخفيف حدة الزحام بالمنطقة واتمام الاعمال بالطريق.

 

أضاف مدير مديرية الطرق أنه جاري تنفيذ أعمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمة / المانسترلي (القطاع الأول) والذي يبدأ من أبو الأخضر / كفر موسي عمران / العلاقمة بطول 7 كم وكذلك أعمال رصف القطاع الثاني والذي يبدأ من العلاقمة وصولا إلي المانسترلي بطول 7 كم وبتكلفة مبدئية 150 مليون جنيه ليمثل محورا مروريا جديدا يربط بين مراكز الزقازيق، وههيا - ابوكبير، ويقلل من حده الزحام داخل مدينة الزقازيق.

 

وعلي جانب أخر فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم والتي ستعمل بطاقة استيعابية 10 آلاف م3/ اليوم وبتكلفة اجمالية 1457 مليون و300 ألف جنية وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي المدينة.

 

قدم المهندس المسئول عن تنفيذ الأعمال بالمشروع شرحاً تفصيلياً عن مراحل التنفيذ مشيرا إلي أنه تم بدء تنفيذ المشروع في أكتوبر 2018 حيث وصلت نسبة التنفيذ الكلية الي 93 % والاعمال المدنية 96 % وخدمات التصميم 97% وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد.

 

شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال بمراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمواقع العمل حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

 

كما توجه محافظ الشرقية يرافقه الأستاذ وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم لتفقد اعمال انشاء النقطة الوسيطة لتجميع وفرز القمامة والتخلص الآمن منها بقرية العصايد والمقامة على مساحة 4200 متر بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع تنفيذا لبرتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة، ومصانع لتدوير القمامة.

 

شدد محافظ الشرقية علي رئيس مركز مدينة ديرب نجم بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ اعمال انشاء المحطة والتي تشمل إقامة سور وبوابة، وأرضية خرسانية , وميزان بسكول، ورامب للسيارات، بالإضافة إلى مبنى إداري حيث وصلت نسب تنفيذ الاعمال الي 65% ومن المقرر نهوها نهاية شهر يونية القادم.

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