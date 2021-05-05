محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميداني كاميليا و وابور الثلج في بنها

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير ميدان كاميليا بمدينة بنها وإنشاء جزيرة وسطى بالإضافة إلى استغلال أسفل الكوبرى الموجود على الرياح التوفيقي في إقامة باكيات الباعة الجائلين والشباب وإقامة موقف للسيارات السوزوكي.

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والتقى المحافظ بمهندسي الموقع ووجه بضرورة توسعة الفتحات المرورية بالطريق لاستيعاب سيارات النقل، بالإضافة إلى تعديل الشكل الجمالي للجزيرة الوسطى لتتناسب مع عرض الطريق، كما تفقد المحافظ موقف السيارات و الباكيات التي تم الانتهاء منها ووجه بسرعة تسكين وإلزام سائقي السوزوكي بالوقوف داخل الموقف الجديد لمنع التكدسات المرورية والقضاء على المظاهر العشوائية التي يسببها الباعة الجائلين بالمنطقة.



من ناحية أخرى تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام وبدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بمدينة قها اعتبارا من اليوم 4 مايو 2021 ولمدة شهرين.



وأكد الهجان أن المحافظة شكلت لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من: السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية.



وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة، والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة.



وأوضح محافظ القليوبية أنه يتم البدء في تطبيق المنظومة على باقى المدن والأحياء طبقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج الرخص الجديدة بمدينة قها المختارة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفًا أنه سيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم البدء في تنفيذ مخطط تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها بعد اعتماد التصميمات الهندسية، حيث يتضمن المشروع إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.



وقال محافظ القليوبية إنه جار إعداد التصميمات الهندسية لإنشاء وتصميم نصب تذكاري للجندي المجهول بحديقة أتريب المجاورة لنادي السلام ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير شارع فريد ندا، والذي يشرف عليه جهاز تعمير القاهرة الكبرى وذلك في إطار مخطط تطوير وتجميل العاصمة بنها.

وأضاف اللواء عبد الحميد الهجان أنه تم البدء فى أعمال التخطيط والتجميل لـ 4 ميادين منها ثلاثة ميادين داخل مدينة بنها هى ميادين وابور الثلج وكاميليا والمحطة والميدان الرابع هو ميدان العاشر بمدينة قليوب، حيث تمت مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين وأيضا تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية فى ميادين المحافظة.