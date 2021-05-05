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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيد فوزي: أنا مغرور للغاية في هذه الحالة فقط

مفيد فوزي
مفيد فوزي

كشف الكاتب الصحفي، مفيد فوزي، عن أنه يخشى شيء واحد فقط، وهو عدم إنصاف الأخرين وهم على قيد الحياة، موضحا : أنا اخشى أيضا الظلم وعدم الإنصاف.
 

وأضاف "مفيد فوزي" خلال حواره ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس السيسي أستطاع أن يعيد القيمة والكبرياء واكرامة إلى الرئيس محمد نجيب.
 

وأشار في حديثه إلى أن التمسك بأدواته ومواقفة والمنهجية في الأشياء غرور بالنسبة للأخرين، إذا فـ أنا مغرور  للغاية.

ونفى مفيد فوزي سؤال الإعلامية "بسمة وهبة" الخاص بأن جرئة مفيد فوزي تجعله لا يرى أحد غيره على الساحة الإعلامية، قائلا:" ابدا أنا أقدر قامات الأخرين جيدا في زمني.

ولفت إلى أنه يقدر قامات الإعلاميين الأخرين، وفي زمنه كان هناك إبراهيم سعدة وإبراهيم نافع ومجموعة كبيرة من الكتاب الذين يقدرهم. 

وتابع الإعلامي مفيد فوزي: “في الزمن الحالي أرى شبابا مازال يبني نفسه بعد، موضحا: ”الشباب دول هيبقوا النجوم القادمين".


ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

مفيد فوزي الرئيس السيسي محمد نجيب برنامج العرافة بسمة وهبة اخبار التوك شو

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