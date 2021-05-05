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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمناسبة العشر الأواخر.. كلمة مهمة لأمير الكويت

أمير الكويت
أمير الكويت

أكد الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت بأن الكويت أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن من كان بأن يزعزع أمنها واستقرارها من خلال نشر دعوات مغرضة هدفها المسّ بوحدتنا الوطنية.

جاء ذلك في كلمة لأمير الكويت بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان.

وقال  : جميعنا مطالبون بالوقوف في وجه الإشاعات التي تُبث في منصات التواصل الاجتماعي وتحرّي الدقة لمعرفة الحقيقة كاملة».

 

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واضاف : متمسكون بالنهج الديمقراطي الذي ارتضيناه مبتعدين عن أجواء الاحتقان والتوتر وعن كل ما يدعو للتفرقة التي تؤدي إلى بطء عجلة التنمية.

وتابع  الأمير : أن أهم الأولويات في هذه المرحلة هي رعاية هذا الجيل الواعد من شبابنا من خلال تأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية الحديثة.

وزاد : أسجل بالغ الإشادة بالعاملين في الصفوف الأمامية والمتطوعين في كافة القطاعات من مواطنين ومقيمين لمواجهة وباء كورونا وندعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية».

وشدد  على أن التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة هو الأساس لأي عمل وطني ناجح والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز تحقيقاً للتطلعات التنموية.

 

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد رمضان العشر الأواخر الكويت

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