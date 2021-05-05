بمناسبة العشر الأواخر.. كلمة مهمة لأمير الكويت

أكد الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت بأن الكويت أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن من كان بأن يزعزع أمنها واستقرارها من خلال نشر دعوات مغرضة هدفها المسّ بوحدتنا الوطنية.

جاء ذلك في كلمة لأمير الكويت بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان.

وقال : جميعنا مطالبون بالوقوف في وجه الإشاعات التي تُبث في منصات التواصل الاجتماعي وتحرّي الدقة لمعرفة الحقيقة كاملة».

الكويت تستأنف رحلات الشحن الجوي مع مصر

الكويت تدرس الدمج بين لقاحي فايزر وأسترازينيكا

واضاف : متمسكون بالنهج الديمقراطي الذي ارتضيناه مبتعدين عن أجواء الاحتقان والتوتر وعن كل ما يدعو للتفرقة التي تؤدي إلى بطء عجلة التنمية.

وتابع الأمير : أن أهم الأولويات في هذه المرحلة هي رعاية هذا الجيل الواعد من شبابنا من خلال تأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية الحديثة.

وزاد : أسجل بالغ الإشادة بالعاملين في الصفوف الأمامية والمتطوعين في كافة القطاعات من مواطنين ومقيمين لمواجهة وباء كورونا وندعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية».

وشدد على أن التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة هو الأساس لأي عمل وطني ناجح والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز تحقيقاً للتطلعات التنموية.