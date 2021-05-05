علم صدى البلد من مصدر خاص تدهور الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، وهناك اشتبه الأطباء فى إصابته بفيروس كورونا بعدما انخفض نبض قلبه إلى 48.

الموسيقار جمال سلامة تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربى، ومن أشهر ألحانه أغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح، كما لحّن لسميرة سعيد أغنية "احكي ياشهرزاد" و"مش حتنازل عنك" و"قال جاني بعد يومين".

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كذلك مع المطربة اللبنانيّة ماجدة الرومى لحن "بيروت ست الدنيا" و قصيدة " مع جريدة " للشاعر نزار قبّانى، كما لحن الكثير من موسيقى الأفلام والمسلسلات فى حقبة الثمانينات التى لا زالت فى ذاكرة الناس مثل مسلسل "الحب وأشياء أخرى" و فيلم "حبيبى دائما".