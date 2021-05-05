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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تدهور الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة

الموسيقار الكبير
الموسيقار الكبير جمال سلامة

علم صدى البلد من مصدر خاص تدهور الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، وهناك اشتبه الأطباء فى إصابته بفيروس كورونا بعدما انخفض نبض قلبه إلى 48.

الموسيقار جمال سلامة تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربى، ومن أشهر ألحانه أغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح، كما لحّن لسميرة سعيد أغنية "احكي ياشهرزاد" و"مش حتنازل عنك" و"قال جاني بعد يومين".

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كذلك مع المطربة اللبنانيّة ماجدة الرومى لحن "بيروت ست الدنيا" و قصيدة " مع جريدة " للشاعر نزار قبّانى،  كما لحن الكثير من موسيقى الأفلام والمسلسلات فى حقبة الثمانينات التى لا زالت فى ذاكرة الناس مثل مسلسل "الحب وأشياء أخرى" و فيلم "حبيبى دائما".

الموسيقار الكبير جمال سلامة فيروس كورونا اشتباه كورونا

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