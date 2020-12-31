ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أشكر الشرطة على جهودها.. جمال سلامة: قسم قصر النيل أعاد لي مبلغي المسروق

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:18 ص
جمال سلامة
جمال سلامة
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف الموسيقار جمال سلامة، عن تسلمه المبلغ الذى قام أحد اللصوص بسرقته منه منذ يومين تقريبا، وذلك بعد أن أبلغ الشرطة بواقعة السرقة. 

وقال جمال سلامة، في تصريح لـ "صدى البلد"، إن شرطة قصر النيل أعادت لي المبلغ الذي سُرق مني، وتم القبض أيضًا على السارق، موجهًا الشكر إلى رجال الشرطة على هذا المجهود الكبير.

وكان أبلغ جمال سلامة، الشرطة بواقعة تعرض لها منذ أيام قليلة، حيث كان بصحبته مساعده وتعرض للسرقة فى منطقة الزمالك.

يذكر أن الموسيقار جمال سلامة تم تكريمه فى شهر نوفمبر الماضى من القائمين على مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ29، فضلًا عن تكريم الموسيقار محمد سلطان والملحن الكبير حلمى بكر.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تكريم حلمي بكر ومحمد سلطان وبخيت بيومي في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

ألحان حلمى بكر وجمال سلامة تزين مهرجان الموسيقى العربية

20 صورة من افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

تجديد حبس عاطل تخصص فى سرقة السيارات بمنشأة ناصر

اللص أشعل فيها النار.. تفاصيل جديدة في واقعة حرق سيدة الإسكندرية

ترشيحاتنا

تقرير: انهيار مصداقية آبي أحمد أمام العالم بسبب إقليم تيجراي

متحدث الزمالك يكشف مفاجأة عن عرض رحيل فرجاني ساسي.. وموقف مصطفى محمد

أشكر الشرطة على جهودها.. جمال سلامة: قسم قصر النيل أعاد لي مبلغي المسروق

وزيرة التضامن تزف بشرى لـ الباعة الجائلين وسائقي النقل البري

مبحبش حد يعملها ميكب غيري.. سارة تجهز والدتها يوم خطوبتها وفرحها.. صور

للمرة الثالثة في التاريخ.. مخطط جهنمي من ترامب يهدد وصول بايدن إلى البيت الأبيض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدوى الثانية أسوأ بكثير.. سيدة تروي تجربتها بعد إصابتها بـ كورونا مرتين خلال 4 أشهر

زينة الكريسماس والأجراس.. أجواء الاحتفال بالعام الجديد في شارع شبرا ..شاهد

قبل العام الجديد.. كايلي جينر تغير لون شعرها إلى الأحمر.. صور