طرق وعلاجات.. تخلص من قشرة الشعر نهائيا

قشرة الرأس اضطراب شائع في فروة الرأس يصيب غالبية السكان. تزيد العوامل المختلفة من خطر الإصابة بقشرة الرأس ، بما في ذلك عمر الشخص ، والطقس

، ومستويات التوتر ، والحالات الطبية ، واختيار منتجات الشعر ، إلى جانب بعض ردود الفعل التحسسية ، والصدفية ، والتهاب الجلد.

يعتبر سوء النظافة عاملاً أيضًا ، ولكن قد تكون الرقائق أكثر وضوحًا إذا كان الشخص لا يغسل أو يمشط شعره كثيرًا.

ونقدم لكي بعض نصائح والعلاجات المنزلية التي يمكن للمرء اتباعها وفقا لindian express

"خلايا بشرتنا تجدد نفسها إلى الأبد. عندما يتم تجديد خلايا الجلد في فروة الرأس ، يتم دفع الخلايا القديمة إلى السطح. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من قشرة الرأس ، يكون التجدد أسرع ويتساقط المزيد من الجلد الميت. قد تكون قشرة الرأس مرتبطة بأمراض الجلد الجافة التي تتفاقم في الشتاء .

بعض الأسباب الأخرى لقشرة الرأس هي قلة غسل الشعر المنتظم الذي يؤدي إلى تكوّن الزيوت وخلايا الجلد. اضطرابات الجلد مثل الصدفية والأكزيما. غسل الشعر بالشامبو كثيرًا أو استخدام الكثير من منتجات التصفيف التي تهيج فروة رأسك ، أو الكثير من الزيت على فروة رأسك ، أو التغيرات في الهرمونات ، أو الإجهاد ، أو ضعف الجهاز المناعي - كل ذلك قد يساهم في ظهور قشرة الرأس ، "

* حافظ على نظافة الشعر وفروة الرأس لتقليل تراكم خلايا الجلد الميتة ؛ يغسل بالشامبو مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً. بدلي بين نوعين مختلفين من الشامبو

تدليك وشطف بالماء العادي في الأيام الأخرى

* يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا مهمًا في علاج قشرة الرأس

* قد تتطلب القشرة الشديدة علاجًا داخليًا.

فيما يلي بعض العلاجات البسيطة التي يجب اتباعها .

* سخني زيت جوز الهند مع حفنة من الكاري. بمجرد أن يبرد ، استخدميه على فروة الرأس كل يوم بالتناوب. يغسل بالشامبو الخفيف بعد 30 دقيقة.

* تنقع بذور الحلبة طوال الليل ثم تطحن وتطبق على فروة الرأس في اليوم التالي.