الأوقاف تعلن افتتاح 5 مساجد جديدة الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 5 مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، وذلك يوم الجمعة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1401) مسجدًا، منها (1306) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا ،و(95) مسجدًا صيانةً وترميمًا ،

كما نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية نص موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان “فضل ليلة القدر .. وصدقة الفطر” .

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





والمساجد التي سيتم افتتاحها هي على النحو التالي :