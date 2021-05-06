قبل العيد .. الفساتين القصيرة تتصدر موضة صيف 2021

مع قرب حلول عيد الفطر المبارك تبحث الكثير من الفتيات و السيدات عن أبرز صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معهم، بالأخص هذا العام لأن يأتي العيد مع فصلي الربيع والصيف تفضل البنات والسيدات ارتداء ملابس مبهجة مريحة للعين، ولكن تقع معظمهن في خطأ اختيار القطع المناسبة لحرارة الجو في هذه الفصول، لذلك يجب هنا تحقيق المعادلة الصعبة.

تقول الفاشون بلوجر يسر الخالدي، أن فصلي الربيع والصيف تغلب عليهم موضة معينة من الملابس، والتي يأتي على رأسها الملابس القطنية الذي يجب أن تكون الاختيار الأول لكل بنت وسيدة في هذان الفصلان، والابتعاد عن الملابس المصنوعة من مواد غير طبيعية وذلك لتجنب حرارة الصيف، واختيار الألوان الفاتحة المبهجة والابتعاد عن الألوان الغامقة وخاصة الأسود الذي يعمل على امتصاص أشعة الشمس ومن ثم يتسبب في ارتفاع حرارة الجسم.

وأشارت الفاشون بلوجر إلى نوع خامات الأقمشة سواء كان للملابس الداخلية أو ملابس الخروج، فكلما احتوت على نسبة كبيرة من الألياف الصناعية شعرت أكثر بدرجات الحرارة؛ لذا يجب انتقاء ملابس قطنية أو من الكتان.

وأكدت الفاشون بلوجر يسر الخالدي، على ضرورة الابتعاد عن الجينز الضيق واستبداله بالبنطلونات القطنية أو المصنوعة من الاقمشة، وذلك لتجنب حدوث أي ضرار للبشرة من تسلخات أو غيره.

كما أكدت الفاشون بلوجر يسر الخالدي، على أن موضة الفساتين القطنية هذا العام منها الأصفر والأخضر والسماوي والأحمر والأبيض والأوف وايت والبيج.