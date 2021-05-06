قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. شاهد

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تعلن كل تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الأساسية في حينه بعد الامتحانات التجريبية.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب أولياء أمور مصر عبر تطبيق واتس اب : الطلاب لن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام في مدارسهم.

أوضح وزير التربية والتعليم : إن امتحانات الثانوية العامة 2021، سوف تنعقد في لجان يتم اختيارها باعتبارات كثيرة من حيث البنية التحتية والاجراءات الاحترازية.

وتستعد مديريات التربية والتعليم، لعقد امتحانات مايو التجريبية ، وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، في خطاب رسمي لجميع الادارات التعليمية ، أنه بناءا على تعليمات وزارة التربية والتعليم ، تقرر عقد امتحانات مايو التجريبية لـ طلاب الثانوية العامة في موعدها المحدد من جانب وزارة التربية والتعليم ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه سيتم عقد امتحانات مايو التجريبية لـ طلاب الثانوية العامة التجريبية خلال شهر مايو وفقا للجدول التالي :

الاحد 23 مايو 2021 :

اللغة العربية (من 10 صباحا لـ 11 صباحا)

اللغة الانجليزية (من 11:30 صباحا لـ 12 ظهرا)

اللغة الثانية ( من12:30 ظهرا لـ1 ظهرا )

الثلاثاء 25 مايو 2021 :

التاريخ - الفيزياء (من 10صباحا لـ 10:30 صباحا )

علم النفس - الاحياء - الرياضيات البحتة (من 11 صباحا لـ 11:30 صباحا)

الخميس 27 مايو 2021 :

الجغرافيا - الكيمياء (من 10 صباحا لـ 10:30 صباحا )

الفلسفة - الجيولوجيا - الرياضيات التطبيقية ( من 11 صباحا لـ 11:30 صباحا)

وتعقد امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، في الوحدة الاولى والثانية من كل مادة .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، ستكون بلا درجات ، ولكنها ستكون بروفة لعقد امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة ، وسيدخل طلاب الثانوية العامة بأكواد مختلفة .

وقال وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، ستكون قصيرة وبعدد أصغر من الاسئلة بحيث تجرب الوزارة جودة البيانات وارسالها والسوفت وير ، بالاضافة الى تدريب الطلاب على شكل بعض الاسئلة .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الضوابط العامة لإنهاء العام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ لـ طلاب الثانوية العامة .

قالت وزارة التربية والتعليم : ستُعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل أسوة بالعام الماضي.