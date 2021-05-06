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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. شاهد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تعلن كل تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الأساسية  في حينه بعد الامتحانات التجريبية.

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وزير التعليم: امتحانات مايو التجريبية تستهدف طلاب المدارس الخاصة والحكومية

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التعليم تحسم موقف امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بـ الثانوية العامة

 

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب أولياء أمور مصر عبر تطبيق واتس اب : الطلاب لن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام في مدارسهم.

 

أوضح وزير التربية والتعليم : إن امتحانات الثانوية العامة 2021، سوف تنعقد في لجان يتم اختيارها باعتبارات كثيرة من حيث البنية التحتية والاجراءات الاحترازية.

 

وتستعد مديريات التربية والتعليم، لعقد امتحانات مايو التجريبية ،  وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، في خطاب رسمي لجميع الادارات التعليمية ، أنه بناءا على تعليمات وزارة التربية والتعليم ، تقرر عقد  امتحانات مايو التجريبية لـ طلاب الثانوية العامة في موعدها المحدد من جانب وزارة التربية والتعليم ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا.

 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه سيتم عقد امتحانات مايو التجريبية لـ طلاب الثانوية العامة التجريبية خلال شهر مايو وفقا للجدول التالي :

الاحد 23 مايو 2021 : 

اللغة العربية (من 10 صباحا لـ 11 صباحا)

 اللغة الانجليزية (من 11:30 صباحا لـ 12 ظهرا)

 اللغة الثانية ( من12:30 ظهرا لـ1 ظهرا )

الثلاثاء 25 مايو 2021 :

التاريخ - الفيزياء  (من 10صباحا لـ 10:30 صباحا )

علم النفس - الاحياء - الرياضيات البحتة (من 11 صباحا لـ 11:30 صباحا)

الخميس 27 مايو 2021 :

الجغرافيا - الكيمياء (من 10 صباحا لـ 10:30 صباحا )

الفلسفة - الجيولوجيا - الرياضيات التطبيقية ( من 11 صباحا لـ 11:30 صباحا)

وتعقد امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، في الوحدة الاولى والثانية من كل مادة .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، ستكون بلا درجات ، ولكنها ستكون بروفة لعقد امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة ، وسيدخل طلاب الثانوية العامة بأكواد مختلفة .

وقال وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، ستكون قصيرة وبعدد أصغر من الاسئلة  بحيث تجرب الوزارة جودة البيانات وارسالها والسوفت وير ، بالاضافة الى تدريب الطلاب على شكل بعض الاسئلة .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الضوابط العامة لإنهاء العام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ لـ طلاب الثانوية العامة .

 

قالت وزارة التربية والتعليم : ستُعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل أسوة بالعام الماضي.

طارق شوقي تفاصيل

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