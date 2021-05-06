عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 6 -5- 2021

صدى البلد

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال  اليوم الخميس 6 مايو 2021، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

وتراوح سعر الطماطم من 1.25 إلى 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.25 إلى 2.7 جنيه للكيلو، والبصل من 1.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو، والجزر من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو، والكوسة من 2 إلى 5 جنيهات للكيلو.

 

فيما تراوح سعر الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات للكيلو، والباذنجان البلدي من 2 إلى 5.5 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 2 إلى 5 جنيهات للكيلو، والباذنجان الأبيض من 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 3.5 إلى 6 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الفلفل رومي صوب 6 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامى البلدي من 3.5 إلى 6 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامى صوب 5 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل ألوان (أصفر - أحمر - برتقالى) من 10 إلى 16 جنيها للكيلو.

 

وتراوح سعر الملوخية بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار الصوب من 3 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى من 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، وسعر الباميا من 30 إلى 35 جنيها للكيلو، وسعر البسلة من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، وسعر السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو.

 

وسجل سعر الثوم من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الورق عنب البناتى من 10 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر الورق عنب البلدى من 7 إلى 13 جنيها للكيلو، وسعر الخس الكابوتشى 5 للواحدة، وسعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات للواحدة، وسعر البروكلى 5 جنيهات للواحدة، وسعر عيش الغراب (الطبق 250 جم) 25 جنيها.

 

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة فى سوق العبور، تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو، وسعر البرتقال الصيفى من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

 

وسجل سعر اليوسفى من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، وسعر الليمون البلدى 6 إلى 16 جنيها للكيلو، وسعر الليمون أضاليا 6 جنيهات للكيلو، وسعر العنب المستورد أصفر أو أسود 20 جنيها للكيلو.

 

وتراوح سعر التفاح الأمريكي  من 17 إلى 23 جنيها للكيلو، وسعر التفاح جولدن من 13 إلى 17 جنيها للكيلو، وسعر التفاح السورى اللبنانى من 12 إلى 14 جنيها للكيلو.

 

وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح ثلاجة 6 جنيهات للكيلو، وسعر البلح شامية من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، وسعر البلح الأبريمى من 4.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، وسعر البلح المركابى من 5 إلى 11 جنيها للكيلو، وسعر البلح الأبيض غزال من 7 إلى 17 جنيها، وسعر البلح الوردة من 8 إلى 18 جنيها للكيلو، وسعر البلح البرتموتة من 8 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح الأسوانى من 6 إلى 14 جنيها للكيلو، وسعر البلح السكوتى من 8 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح الجنديلة من 8 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح قرن الغزال من 20 إلى 30 جنيها للكيلو.

 

وتراوح سعر الفراولة بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والرمان بين 7 و11 جنيها للكيلو، وسعر الجوافة بين 4 و7 جنيهات للكيلو، وسعر الكنتالوب بين 3 و5 جنيهات للكيلو، وسعر البطيخ 1 (8 : 10 كجم) من 32 إلى 40 جنيها للواحدة، وسعر البطيخ 2 (6 : 8 كجم) من 21 إلى 28 جنيها للواحدة، وسعر البطيخ 3 ( 4 : 6 كجم) من 12 إلى 18 جنيها للواحدة.

 

وسجل سعر الخوخ البلدى العرايشى من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو، وسعر الأناناس 35 جنيها للكيلو، وسعر الكيوى 26 جنيها للكيلو، وسعر الأفوكادو من 30 إلى 35 جنيها للكيلو.

 

وسعر الموز البلدي من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، وسعر الموز المغربى من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها.

سوق العبور الخضروات والفاكهة اسعار الخضروات البطاطس اسعار الخضروات والفاكهة اسعار الخضروات والفاكهة اليوم

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يرفع راية التحدي قبل مواجهة بشكتاش

الأوقاف تفتح باب التقديم للحصول على تصريح واعظة

وزير المالية لـ رئيس البنك الأفريقي : ندعم جهودكم لمساندة الاقتصادات الأفريقية فى ظل «الجائحة»

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كل ما تريد معرفته عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 6 -5- 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة .. تعرف عليها

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

قمة الأزمات.. 8 نجوم مهددون بالغياب عن موقعة الأهلي والزمالك

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

قرارات نهائية .. وزير التعليم يحسم جدل امتحانات الثانوية العامة بـ 20 تصريح

إعجاز قرآني بالأدلة يحدد موعد ليلة القدر 2021 .. اغتنموها في هذه الليلة

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات

الوزراء يوافق علي اسقاط الجنسية عن بعض المواطنين .. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ