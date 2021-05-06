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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

8 حيل تخلصك من الكوليسترول في لمح البصر

8 حيل تخلصك من الكوليسترول
8 حيل تخلصك من الكوليسترول في لمح البصر

أطعمة يجب إضافتها لنظامك الغذائي للحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة. 

إذا كنت تريد أن يكون عمرك خاليًا من المشاكل الصحية الرئيسية ، فيجب أن تبدأ في تتبع مستويات الكوليسترول لديك على الفور. لدينا الحل الأمثل لك - اجعل هذه الأطعمة الثمانية جزءًا من نظامك الغذائي ، وسترى فرقًا في لمح البصر.

إليك قائمة بتلك الأطعمة التى تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول وفقا لموقع healthshots.

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1. الشوفان: 

يحتوي على نوع من الألياف القابلة للذوبان والمعروفة باسم بيتا جلوكان التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

2. الفاصوليا:

 مليئة بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد على تقليل الكوليسترول السيئ.

3. البامية: 

وهي قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف القابلة للذوبان وتساعد في السيطرة على مستويات الكوليسترول.

4. المكسرات:

 اللوز والجوز والفول السوداني مفيدة لصحة قلبك ، ولكن فقط عند تناولها بكمية معينة ، كما أوصى به أحد الخبراء. يمكنهم حتى مساعدتك على خفض مستويات LDL والدهون الثلاثية.

5. البقوليات:

أنواع عديدة من البقوليات تعد  غنية بالبروتينات النباتية والألياف القابلة للذوبان وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم .

6. الفواكه:

 التفاح والفراولة والعنب مليئة بالبكتين ، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول.

7. فول الصويا: 

حليب التوفو أو الصويا غني بالبروتين والألياف ، ويساعد على إبقاء مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

8. الأسماك الدهنية: 

يمكن تناول أنواع مختلفة مثل السلمون والسردين والماكريل كبديل للحوم. هذا لأنها تحتوي على الدهون المشبعة المعززة لـ LDL. الأسماك الدهنية غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

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