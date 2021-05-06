استشاري أمراض صدرية: كورونا يؤثر على دخل المواطن الشخصي وتعليمه.. ويشدد على تلقى اللقاح

فيروس كورونا

قال الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري أمراض صدرية، إنه يجب على المواطن المصري أن يعلم أن الفيروس يؤثر على دخله الشخصي وتعليمه ونواحٍ كثيرة أخرى في الحياة، ولا يأخذ الموضوع بتهاون.

وأكد الدكتور محمود عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن فيروس كورونا يؤثر على جميع النواحي العامة بالعالم سواء اقتصادية أو اجتماعية، لافتا إلى أن هناك دولا منعت السفر والتجارة أيضا، ومن الممكن أن يصل الأمر لإغلاق الحدود للدول المصابة.

وأضاف أن اللقاحات مهمة جدا في المعركة ضد فيروس كورونا، إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي يجب الالتزام بها المواطنين سواء من أنفسهم التزاما أخلاقيا أو صحتهم أو المجتمع.



وشدد على أنه يجب ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والبعد عن السلوكيات التي تؤدي للعدوى، مثل العناق أو التقبيل أو العطس بدون استعمال المناديل، بالإضافة إلى أنه يجب تلقى اللقاح، موضحا أن بعض الدول انتهت من تلقيح معظم شعوبها وتتسابق على الحصول عليها.



وأوضح أن الدولة تحاول تنويع مصادر اللقاحات الأخرى، وهناك اتجاه لتصنيع اللقاحات في مصر، لافتا إلى أن عدد من تم تلقيحهم في مصر حتى الآن وصل إلى مليون، ويجب تلقيح حوالى 60 أو 70 مليونا للوصول إلى المناعة المجتمعية، حيث إن لها طريقتين إما الإصابة بالعدوى أو تلقي اللقاح.



ونوه إلى أن أعراض البرد هي أعراض كورونا.



