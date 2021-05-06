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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملات التوعية في أسواق العريش بتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

فرق التوعية الصحية
فرق التوعية الصحية بأسواق العريش

أكد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، انطلاق حملات التوعية بأسواق العريش وأماكن التجمعات على مستوى المحافظة  لنشر الوعي الصحي لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية، بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.
 

  
وقال الدكتور حسام  حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام بالمديرية، إن الفرق تقوم بالمرور على الأسواق العامة ودور العبادة، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، تباعا، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، في ظل الزيادة الملحوظة في عدد الإصابات.


وأوضح أن ذلك يأتي بالتأكيد على ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، وذلك بتقديم شرح عملي للمواطنين لكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

 

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تفعيل إجراءات الرقابة التموينية على أسواق شمال سيناء

 

الأساليب الصحية:

 

وأضاف الدكتور حسام  حمدي أن الفرق تقوم بـ حث المواطنين على اتباع الأساليب الصحية للوقاية من الإصابة بأي أمراض معدية، وكذلك تعريفهم بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان.

 

وأكد فتحي عثمان، مسئول التثقيف والإعلام بمديرية الصحة، أن جولات  التوعية بدأت بسوق البلدية بمدينة العريش تزامنا مع قيام فرق التثقيف ببئر العبد والشيخ زويد بنفس المهمة.


وقال فتحي عثمان إن التوعية تشمل أيضًا تعريف المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح، كما يقوم الفريق بالمرور على مراكز لقاحات فيروس كورونا لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على تلقي الجرعتين (الأولى والثانية) للقاح، وكذلك الإجابة عن استفسارات المواطنين فيما يخص اللقاحات.

 

حملات التوعية اسواق كورونا العريش

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