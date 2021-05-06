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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإغلاق حتى التاسعة مساءا

بعد قرارات الحكومة الأخيرة لمواجهة كورونا..غرامة 50 جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة

إرتداء الكمامة
إرتداء الكمامة

اتخذت الحكومة خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات الحاسمة لمواجهة فيروس كورونا ، خاصة فى ظل ما كان يتردد مؤخرا بشأن احتمالية فرض حظر التجوال مرة أخرى، والذى كانت قد شهدته مصر خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا فى شهر مارس من عام 2020.

إلآ أن الحكومة ردت على كل هذه الشائعات بعد نفيها لـ فرض حظر التجوال ، حيث يأتى ذلك فى إطار تخوف الحكومة من أن يكون تداعيات سلبية لهذا القرار على الاقتصاد المصري ، والذى عانى فى ظل فرض حظر التجول فى مصر عام 2020 فى أعقاب الموجة الأولى من فيروس كورونا.

حيث قررت الحكومة الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى لعدم تعرضه لأى هزات ، فى حالة فرض حظر التجوال ، والذى سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى ، مما يؤكد دعم الحكومة الكامل للإقتصاد المصرى.

أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ، اجتماعها أمس بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، عدد من القرارات والتي سوف تطبق من اليوم  الخميس، الموافق 6 مايو 2021 ، ويستمر تنفيذها حتى يوم الجمعة 21 مايو 2021.

وذلك في إطار حرص الدولة على تجنب حدوث أية ظروف قد نمر بها في هذه المرحلة الاستثنائية خلال الأسبوعين المقبلين.

 وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه اعتباراً من اليوم الخميس ستكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه المنشآت، وبالتالي سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت.

 وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.

 وأشار الى  أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم  الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.    

وأكد مدبولي أنه فيما يخص صلاة العيد، فقد تم التوافق على أن يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال،  مشدددا أن كافة هذه الإجراءات التي قامت الدولة باتخاذها لكي نتجاوز بقدر الإمكان هذه الفترة التي نرى أنها فترة شديدة الخصوصية للمجتمع المصري، وترتبط بأواخر شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستطبق لمدة أسبوعين.

عقوبات مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا بعد استيفاء إجراءاتها من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50 في المئة في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع ، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بالدور التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية. 

الحكومة فيروس كورونا عقوبة عدم ارتداء الكمامة حظر التجوال رئيس الوزراء

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