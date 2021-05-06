عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سرقة سيارة أموال

شاهد.. محاولة سرقة شاحنة نقل أموال مدرعة وكيف تعامل السائق

محاولة سرقة شاحنة
محاولة سرقة شاحنة نقل أموال مدرعة

تشتهر جنوب أفريقيا بوقوع حوادث سرقات عنيفة في وضح النار، ففي حادث مروع ولكن شائع في جنوب أفريقيا، حاول لصوص  إيقاف شاحنة نقل أموال مدرعة مع إطلاق الرصاص عليها، وقد كشف الفيديو الداخلي للسيارة عن ردة فعل السائق ورفيقه أثناء المحاولة.

 

 

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية في جنوب أفريقيا أن الحادثة وقعت في مدينة بريتوريا، وأن السائق هو عضو سابق في قسم العمليات الخاصة لشرطة جنوب أفريقيا، ما يوضح استجابته السريعة للموقف العصيب.

 

 

ونرى في الفيديو أن أكثر من رصاصة ضربت الزجاج المقاوم للرصاص من ناحية السائق، والذي اندفع في مناورات بارعة في محاولة لتفادي السيارات المطاردة، قبل توقفه وخروجه بالبندقية لمواجهة اللصوص، والذين هربوا سريعاً من الموقع عندما شاهدوا الأسلحة الموجودة في السيارة مع السائق ورفيقه.

 

استطاع السائق احتواء الموقف والتعامل معه والسيطرة عليه للحفاظ على الأموال التي كانت بحوزته، وتخطى الموقف بسلام دون خسائر، وساعده في ذلك الزجاج المقاوم للرصاص الذي لم يسمح بمرور طلقات اللصوص للمقصورة الداخلية.

 

 

السيارة المستخدمة في نقل الأموال من طراز تويوتا لاند كروزر شاص، وهي  أول سيارة من تويوتا في العام 1956، بإنتاج مستمر يتم تصديرها للأسواق العالمية، بدأ من البرازيل والمملكة العربية السعودية ، تبعتها أسواق الشرق الأوسط ثم جنوب شرق آسيا، ثم أمريكا الجنوبية.
 


في العام 2007 حصل الشاص J70 على أول تغييرات منتصف عمر من 23 عاما، حيث تمت إضافة واجهة جديدة بالإضافة لتعديلات ميكانيكية كاملة في المحاور وقاعدة عجلات أعرض من السابق، ولأول مرة تمت إضافة محرك V8 من 8 أسطوانات في تاريخ لاند كروزر شاص.

سرقة سيارات نقل اموال سيارات مدرعة لصوص جنوب افريقيا

موضوعات متعلقة

سوزوكي تدشن سيارة جديدة مستوحاة من الدراجات النارية.. صور

أسعار أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر .. صور

ترشيحاتنا

وفاة مدير عام بنوك الدم القومية إثر إصابته بفيروس كورونا

المصرية اللبنانية: قطاع التأمين في أزمة كورونا الأكثر فاعلية في ضمان الحد الأدنى لحماية الاقتصاد

البحوث الفلكية : من الصعب تحديد مكان وقوع الصاروخ الصيني على الأرض

شاهد.. محاولة سرقة شاحنة نقل أموال مدرعة وكيف تعامل السائق

الأموال العامة تضبط 3 قضايا تجميع أموال العامين بالخارج

ماذا ينتظر مروِّج فيديو حظر التجول في البلاد.. اعرف العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجول وإيقاف وسائل النقل وإغلاق المحال

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة .. تعرف عليها

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

قمة الأزمات.. 8 نجوم مهددون بالغياب عن موقعة الأهلي والزمالك

رسميًا.. فيفا يعلن تأجيل تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022

إعجاز قرآني بالأدلة يحدد موعد ليلة القدر 2021 .. اغتنموها في هذه الليلة

قرارات نهائية .. وزير التعليم يحسم جدل امتحانات الثانوية العامة بـ 20 تصريحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ