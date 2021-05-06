شاهد.. محاولة سرقة شاحنة نقل أموال مدرعة وكيف تعامل السائق

سرقة سيارة أموال

تشتهر جنوب أفريقيا بوقوع حوادث سرقات عنيفة في وضح النار، ففي حادث مروع ولكن شائع في جنوب أفريقيا، حاول لصوص إيقاف شاحنة نقل أموال مدرعة مع إطلاق الرصاص عليها، وقد كشف الفيديو الداخلي للسيارة عن ردة فعل السائق ورفيقه أثناء المحاولة.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية في جنوب أفريقيا أن الحادثة وقعت في مدينة بريتوريا، وأن السائق هو عضو سابق في قسم العمليات الخاصة لشرطة جنوب أفريقيا، ما يوضح استجابته السريعة للموقف العصيب.

ونرى في الفيديو أن أكثر من رصاصة ضربت الزجاج المقاوم للرصاص من ناحية السائق، والذي اندفع في مناورات بارعة في محاولة لتفادي السيارات المطاردة، قبل توقفه وخروجه بالبندقية لمواجهة اللصوص، والذين هربوا سريعاً من الموقع عندما شاهدوا الأسلحة الموجودة في السيارة مع السائق ورفيقه.

استطاع السائق احتواء الموقف والتعامل معه والسيطرة عليه للحفاظ على الأموال التي كانت بحوزته، وتخطى الموقف بسلام دون خسائر، وساعده في ذلك الزجاج المقاوم للرصاص الذي لم يسمح بمرور طلقات اللصوص للمقصورة الداخلية.

السيارة المستخدمة في نقل الأموال من طراز تويوتا لاند كروزر شاص، وهي أول سيارة من تويوتا في العام 1956، بإنتاج مستمر يتم تصديرها للأسواق العالمية، بدأ من البرازيل والمملكة العربية السعودية ، تبعتها أسواق الشرق الأوسط ثم جنوب شرق آسيا، ثم أمريكا الجنوبية.





في العام 2007 حصل الشاص J70 على أول تغييرات منتصف عمر من 23 عاما، حيث تمت إضافة واجهة جديدة بالإضافة لتعديلات ميكانيكية كاملة في المحاور وقاعدة عجلات أعرض من السابق، ولأول مرة تمت إضافة محرك V8 من 8 أسطوانات في تاريخ لاند كروزر شاص.