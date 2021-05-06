البحرين واليونان تتفقان على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم

توصلت حكومتا مملكة البحرين وجمهورية اليونان، إلى اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين البلدين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وتم التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد مباحثات بين مملكة البحرين وجمهورية اليونان، فضلاً عن اتصالات بين وزارتي الخارجية والصحة في كلا البلدين.

ووفقًا للاتفاقية، سيتم إعفاء الأشخاص الحاصلين على التطعيم في كلا البلدين ممن تلقوا تطعيمًا معترفًا به في البلد الآخر من الإجراءات والبروتوكولات المتبعة عند الوصول المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد – 19).

وسوف يتم تنفيذ عملية التعرف رقميًا مما سيسهل بشكل كبير الدخول إلى كلا البلدين، وسوف تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات السياحية والتجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تلقي نصف مليون شخص جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا حيث أكملوا فترة أسبوعين بعد الجرعة الثانية، ما يشكل 44% من السكان المؤهلين للتطعيم، مؤكدةً بأن هذا العدد من المطعمين يعكس حجم الوعي والمسؤولية لدى المواطنين والمقيمين بأهمية التطعيم ودوره في دعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضحت الصحة بحسب صحيفة الوطن البحرينية؛ أن الاستجابة والتفاعل الإيجابي مع الحملة الوطنية للتطعيم وأهدافها يساهم في تحصين المجتمع وحفظ سلامة الجميع.

وذكرت وزارة الصحة أن الخطة الوطنية للتطعيم تستهدف تطعيم أكبر شريحة من المؤهلين للتطعيم بهدف رفع الاستجابة المناعية لمواجهة الفيروس لدى أفراد المجتمع لحماية صحة وسلامة أفراده.

كما بينت وزارة الصحة على فاعلية التطعيمات المتوفرة في المملكة بأنواعها المختلفة، مؤكدة على أن عملية التحصين في غاية الأهمية كون المناعة المجتمعية المكتسبة تسهم في تقليل نسب انتقال العدوى وبالتالي القضاء على الفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة فاعلية التطعيمات كبيرة في تخفيف الأعراض عند الإصابة بالفيروس، وتقليل نسبة نقل الفيروس للآخرين مقارنة بغير المطعمين.

وثمنت وزارة الصحة استجابة وتفاعل الجميع مع الحملة الوطنية للتطعيم، لدعم الجهود الهادفة للحد من انتشار الجائحة بين المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين والوصول إلى المناعة الجماعية لتأمين سلامتهم، ومبينة استمرار الحملة الوطنية للتطعيم عبر المراكز التي تم توفيرها في مختلف محافظات مملكة البحرين.

كما دعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل لأخذ التطعيم، من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh أو من خلال تطبيق "مجتمع واعي".