عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

أحلم بدراما إنسانية

أين ذهب الأوفياء؟!،.. رحلوا.. تبخروا.. أخذهم الوباء حتى أن الدراما الاجتماعية الرمضانية لهذا العام لم تجد لهم مكان على أرض الواقع، فطغت الخيانة على كافة علاقات الحب.. الزواج.. الأهل.. حتى الأصدقاء!.. 
فالمسألة لم تتوقف عند عمل واحد وانتهى،.. لكنها  وصلت إلى 7مسلسلات أظهرت الخيانة بجميع أشكالها وألوانها، وكأن الموسم الرمضاني تسابق على توثيق الغدر كمحرك أساسي لأحداثه الدرامية، وإن اختلفت التفاصيل.. وهم حرب أهلية، اللي ملوش كبير، ضد الكسر، النمر، وكل ما نفترق، قصر النيل، وخلي بالك من زيزي،.. والأخير كانت الخيانة الزوجية  سبباً رئيسياً في تدهور الحالة النفسية لبطلته أمينة خليل..
وليت الأمر توقف عند حكاوي المسلسلات فقط، لكنه طال أيضاً أغاني "التترات" وكأن الدناءة  حدث علينا التغني لصاحبه بالسباب بدءً من "يخرب بيت اللي خان، واللي ملوش أمان، واللي شفناه ملاك اتاريه طلع شيطان" والتي غنتها كارول سماحة.. وانتهاءً  ب"بيخونك أكتر حد أنت فاكره ما بيخونش، والأغرب لما تلاقي أمان من حد ما بيطمش، واللي في الوش حبايب على بعض بيغدروا" من غناء إبراهيم الحكمي.. 
والغريب أن الإعلانات التلفزيونية لم تسلم هي الأخرى من الخيانة الزوجية، فباغتتنا شركة ملابس داخلية بإعلان يروج للزواج الثاني من خلال سيدة تضبط زوجها متلبساً بالخيانة في غرفتها، فترد المرأة الأخرى بأنها زوجته الثانية إلى أخر الإعلان البعيد تماماً عن كافة الضوابط الإعلامية!،.. ولا أعرف لما ولا كيف سمح بعرض تلك المهزلة الإعلانية على الفضائيات خلال الشهر الكريم أو حتى غيره من الأشهر! 
ماذا حدث؟!.. الكل يسأل.. فتراجع الإخلاص على شاشات الفضائيات لم يلحق ضرر بالقيم الأخلاقية فحسب بل بنظرة الرجال..النساء.. والصغار إلى جميع مذاهب الحب!.. ولو كان الغدر حقاً هو السائد في مجتمعنا،.. فلماذا نساعده على الاستمرارية بأعمال، أغاني، إعلانات تظهره كأمر طبيعي ومعتاد!..
أين ذهبت دراما زمان حين رصدت الخيانة فكانت الغلبة للإخلاص؟!،.. فلازلت أذكر مسلسل "نصف الربيع الأخر" وكيف أصبحت سعاد الأنصاري  وربيع الحسيني اللذان تعرض بيتهما للخراب بفعل ظهور الحب الأول في حياة بطل العمل، محور لأحاديث الناس .. الكل تسأل وقتها،.. أيهما ينتصر الحب أم الوفاء، فكانت الغلبة للأخير مثلما جاءت نهاية المسلسل..
ولم ولن أنسى أبدا مقدمات ونهايات مسلسلات رمضانية  صنعت نجوم غنائية مثل على الحجار، حنان ماضي، هدى عمار، وغيرهم .. 
رحم الله دراما زمان بأغاني "تتراتها" وكما غنى الحجار في نهاية المسلسل الرمضاني الشهير المال والبنون "بحلم وأفتح عنيا على جنة للإنسانية والناس سواء بيعشوها بطيبة وبصفو نية" فاسمحوا لي أن أحلم بدراما إنسانية تعيد لنا قيم الحب والخير والوفاء..

ترشيحاتنا

استقالة 3 مستشارين بالديوان الملكي ومدير جيد لمكتب العاهل الأردني

تفاصيل ١٥ دقيقة تحقيقات مع سيد عبدالحفيظ فى أزمة المكالمات

خاص| تعيين الطيار محمد غريب رئيسا لـ الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

٧٨٠ كم من بورسعيد للسلوم.. وزير النقل يكشف تفاصيل خطة تطوير الطريق الدولي الساحلي

الأرصاد توضح تفاصيل الموجة الحارة وموعد انتهائها ..فيديو

بعد رحيل أخيه.. الأمير ويليام ينوي تجديد النظام الملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجول وإيقاف وسائل النقل وإغلاق المحال

وزير النقل يقيل أحد نواب رئيس هيئة السكة الحديد بعد أسبوعين من تعيينه ويكلف آخر

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة .. تعرف عليها

قمة الأزمات.. 8 نجوم مهددون بالغياب عن موقعة الأهلي والزمالك

نيابة النزهة تقرر صرف رجل الأعمال أشرف السعد

البحوث الفلكية : من الصعب تحديد مكان وقوع الصاروخ الصيني على الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ