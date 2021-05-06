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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فائدة غير متوقعه لحليب جوز الهند تعرف عليها

صدى البلد

قبل العيد يمكنك علاج الشعر التالف والمقصف  بهذا القناع المغذي للشعر المصنوع من حليب جوز الهند فهو يمنحك  الترطيب والتغذية التي تحتاجينها والحصول على  شعرًا قويًا وناعمًا ولامعًا.

الخبر السار هو أنه يمكنك حل جميع مشاكل شعرك بأستخدام قناع الشعر التالى  لشعرك الجاف والتالف:

قناع حليب جوز الهند 

غني بحمض اللوريك والفيتامينات وتساعد المعادن الموجودة فيه على تغذية فروة رأسك والشعر بعمق.

حليب جوز الهند غني بالبروتين الذي يعزز نمو الشعر ويقوي الجذور ونظرًا لقدرته على الترطيب وتأثيراته المضادة للالتهابات ، فقد يساعد في علاج مشاكل فروة الرأس مثل قشرة الرأس.كما أنه يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس.

يحمي فيتامين E الموجود فى حليب جوز الهند شعرك من أضرار الجذور الحرة ويعد  الكالسيوم الموجود في حليب جوز الهند هو معدن مهم عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على قوة شعرك.

مكونات التي ستحتاجها لعمل قناع

إليك المكونات التي ستحتاجها لعمل قناع جوز الهند للشعر:


1 ملعقة من زيت جوز الهند المبشور 

2 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عسل

 

عصير الخضار الطبيعي لوقف تساقط الشعر


إليك كيفية تحضير القناع :


على الرغم من توفر حليب جوز الهند المعلب في السوق ، فمن الأفضل اختيار حليب جوز الهند محلي الصنع لأنه طبيعي وطازج.

الخطوة 1: ابشر جوز الهند الطازج لاستخراج حليب جوز الهند منه.

الخطوة 2: اغلي كوبًا من الماء وأضف جوز الهند المبشور إلى الماء المغلي. اتركه ينقع لمدة 5-10 دقائق.

الخطوة 3: الآن ، اعصري الحليب بقطعة قماش من الشاش في وعاء.

الخطوة 4: قم بتجميد الحليب لليلة واحدة لاستخدامه في اليوم التالي.

الخطوة 5: أضف العسل وزيت الزيتون إلى حليب جوز الهند و امزج هذه المكونات معًا.

الخطوة 6: اتركيه لمدة 5 دقائق ثم ضعيه على شعرك.

إليك كيفية وضع حليب جوز الهند على شعرك:


قم بتسخين شعرك أولًا و سيساعد ذلك على فتح مسام فروة الرأس وتحسين امتصاص قناع الشعر اغمس قطعة قطن في حليب جوز الهند.

 ضعي الحليب على فروة رأسك باستخدام كرة القطن هذه.

دلكي فروة رأسك لمدة 5 إلى 7 دقائق.انتظر لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

 الآن ، اغسلي شعرك بالماء الفاتر وشامبو خفيف

قبل العيد علاج الشعر التالف الشعر الشعر التالف حليب جوز الهند نمو الشعر علاج مشاكل فروة الرأس

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