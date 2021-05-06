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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسي الليبي يكلف حسين العائب برئاسة «المخابرات»

ليبيا
ليبيا

كلف المجلس الرئاسي الليبي حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات.

جاء ذلك في القرار رقم 17 للعام 2012، حيث وجه بالعمل به من تاريخ صدوره أمس الأربعاء، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

وكان قد قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه اتفق مع نظيره الألماني هايكو ماس، على ضرورة إخراج "المرتزقة" من ليبيا.

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وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الألماني قال أكد أوغلو أن اللقاء كان مثمرا، وأن الطرفين ناقشنا العديد من جوانب العلاقات الثنائية بين أنقرة وبرلين.

الوزير التركي قال إن اللقاء تطرق أيضا لقضايا إقليمية، وإلى العديد من التطورات المهمة مثل التطورات في شرق المتوسط ​​وليبيا وسوريا

وشدد الوزير التركي على الحاجة إلى دعم الحكومة المشكلة حديثًا في ليبيا، لكنه استدرك فيما يخص إخراج المرتزقة بالقول: "إن إنهاء الدعم المقدَّم بناءً على اتفاقية ثنائية لن يكون في صالح ليبيا".

 

المجلس الرئاسي الليبي حسين محمد خليفة العائب رئيس جهاز المخابرات ليبيا هايكو ماس

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