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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ملكة بريطانيا تهنئ حفيدها بيوم ميلاده أونلاين

العائلة الملكية مع
العائلة الملكية مع الامير آرتشي

يحتفل الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل اليوم، بالعام الثاني لطفلهما الأول “ارتشي”، وقررت الملكة إليزابيث أن تشارك في الاحتفال رغم الخلافات وتتواصل معهم عبر تطبيق “zoom”. 

حسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، الملكة إليزابيث الثانية تواصلت مع الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل المقيمين في لوس أنجلوس الأمريكية لتهنئة حفيدها آرتشي بيوم ميلاده. 

أتم آرتشي اليوم السادس من مايو، عامه الثاني، وقررت الملكة إليزابيث أن تغض بصرها عن كل الخلافات بين حفيدها الأمير هاري وزوجته وتقدم التهنئة لحفيدها الصغير.

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كانت مكالمة الملكة للأمير هاري، مفعمة بالمشاعر الطيبة وكلمات التهنئة، التي كانت لها صدى كبير في صدور كلا من والدي الطفل هاري وميجان . 

جدير بالذكر أن الطفل ظهر في مقطع الفيديو حاملا كتبا في يده، يبدو أنه للتعليم، واهتمت الملكة أن تظهر في يوم كهذا لتؤكد أن الخلافات لا تمت بصلة للعلاقات الأسرية. 

أوضح أحد الخبراء في المملكة للصحيفة، أن ما قامت به الملكة لفتة طيبة، يجب أن تصل للأمير هاري بأن علاقته لن تنقطع بأسرته أو بالقصر حتى إن كانت رغبته هي  الخروج منه والتخلي عن المسئولية الملكية. 

وتنتظر ميجان ميركل وهاري طفلا في الأيام القليلة المقبلة ليكون أخا أصغر لآرتشي، ولم يظهر الأمير الصغير في صور كثيرة في الفترة الماضية سوى صور نشرتها ميجان وأعلنت من خلالها عن استقبالها فردا آخر في عائلتها الصغيرة قريبا. 

هاري ميجان ميركل الملكة إليزابيث الامير هاري و زوجته لوس أنجلوس تهنئة

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