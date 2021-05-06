مانشستر سيتي ضد تشيلسي.. موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، “التشامبيونزليج”، أمس، الأربعاء، بعد تخطي ريال مدريد الإسباني بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه تشيلسي نظيره مانشستر سيتي بعدما تأهله للمشهد الختامي بفوزه على باريس سان جيرمان بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2021:

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021 في ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة اسطنبول يوم السبت 29 مايو الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد مانشستر سيتي:

ويسعى فريق تشيلسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وتوج باللقب عام 2021.

على الجانب الآخر يطمح بيب جوارديولا في تحيق حلم جماهير مانشستر سيتي، بتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.