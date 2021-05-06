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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة تتابع تسكين أهالي عزبة حرب لليوم الثاني وسط فرحة كبيرة منهم

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة تتابع تسكين أهالي عزبة حرب

تابعت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة أعمال تسكين أهالي عزبة حرب المرحلة الثانية بالعمارات الجديدة بمنطقة منشأة البكاري، حي الهرم وذلك لليوم الثاني وسط فرحة الأهالي بالسكن الكريم، الذي يضمن لهم حياة أفضل لهم ولأبناءهم وذلك بناء على توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة.


وقامت نائب المحافظ بتهنئة الأهالي بسكنهم الجديد، موجهة مسئولي حي الهرم بتواجدهم الدائم مع الأهالي، والتأكد من أن كافة المرافق بالوحدات تعمل بشكل جيد.


ويعد هذا المشروع في إطار توجهات الدولة لمواجهة المناطق العشوائية وخلق بيئة معيشية أفضل للمواطنين، فقد أولت محافظة الجيزة اهتمامًا كبيرًا للمناطق العشوائية وغير الآمنة، والتي تعد منطقة عزبة حرب أحد هذه المناطق، حيث قامت محافظة الجيزة بإنشاء 4 عمارات بواقع 180 وحدة سكنية بتبرع كامل من حاكم إمارة الشارقة – دولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك لتكون سكنًا بديلاً لأهالي منطقة عزبة حرب.


وكان محافظ الجيزة قد قام أمس يرافقه الدكتور عبدالله الحمادي القائم بأعمال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات بتسليم عقود ٨٠ وحدة سكنية ضمن فعاليات تسكين المرحلة الثانية من مشروع نقل سكان منطقة عزبة حرب غير الآمنه بحي بولاق الدكرور وتسكينهم بوحدات حضارية بمنشأة البكاري بحي الهرم والتي تم إنشاؤها تتويجًا للمجهودات المستمرة والتعاون الحثيث المتواصل مع دولة الأمارات.

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