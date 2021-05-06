وزير الدفاع الأمريكي: انسحاب قواتنا من أفغانستان يسير "وفقًا للخطة"

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان يسير وفقًا للخطة.

وأضاف أوستن: "حتى الآن، بعد أقل من أسبوع ، يسير الانسحاب وفقًا للخطة".

وتابع أن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لجعل الانسحاب مدروسًا ومنظمًا وآمنًا وكذلك لحماية شعبها وشركائها.

وقال أيضًا إن الولايات المتحدة تتحول إلى علاقة ثنائية جديدة مع شركاء الأمن الأفغان ، حيث سيعمل البلدان من أجل تحقيق أهداف مشتركة ببعض الطرق الجديدة والمختلفة.

وبدأ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان الأسبوع الماضي ، بعد الموعد النهائي الأصلي الأول من مايو الذي وافقت عليه الولايات المتحدة وطالبان. الانسحاب الكامل من البلاد سيضع نهاية لأطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.